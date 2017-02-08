Турецкие инвесторы построят малую ГЭС в ЮКО

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danilov 08 Февраля 2017 в 11:39:31
«Аким Тюлькубасского района Ауельхан Тургымбеков встретился с инвесторами из Турции в целях строительства гидроэлектростанции, которая является альтернативным источником энергии», - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Как отмечается, на встрече аким района представил финансовому директору компании «Индустриал» Ильясу Кошаслану протекающие в районе реки Машат, Арысь и Кулан, которые могут быть использованы для внедрения альтернативных источников энергии.
«Представители турецкой компании «Индустриал» рассказали о том, что вдоль реки Машат планируют построить малую гидроэлектростанцию мощностью 4,2 мВт на общую сумму около 2 млрд тенге», - указано в информации.
Наряду с этим А. Тургымбеков подчеркнул, что альтернативные источники энергии являются основной частью зеленой экономики, и доложил о готовности оказать поддержку для реализации данного проекта, заключается в сообщении.
КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
А может правильней будет МВт (мегаватт)?
Если уж вас, безграмотных, взяли на работу, то хотя бы научитесь пользоваться гуглом и орфографию с пунктуацией проверять свою в текстовых редакторах перед сдачей материала в печать.
Цитата: старик от 08.02.2017 12:45:13
За что один минусовал позитивную тему?
За что один минусовал позитивную тему?
Наверное, поставщик электроэнергии.
Цитата: Viktor11 от 08.02.2017 13:43:07
Когда сами уже для людей подобное строить начнут. Обязательно кого-то ждать надь
Когда сами уже для людей подобное строить начнут. Обязательно кого-то ждать надь
Сами не можем, нет у нас ни опыта строительства таких объектов, ни желания что то делать...
Цитата: Mikado от 08.02.2017 12:40:21Может danilov криво нажал на комбинацию ctrl+C и ctrl+v?
Господа журналисты, не маловата ли мощность в 4.2 милливатта (мВт) ?
А может правильней будет МВт (мегаватт)?
Если уж вас, безграмотных, взяли на работу, то хотя бы научитесь пользоваться гуглом и орфографию с пунктуацией проверять свою в текстовых редакторах перед сдачей материала в печать.
Господа журналисты, не маловата ли мощность в 4.2 милливатта (мВт) ?
А может правильней будет МВт (мегаватт)?
Если уж вас, безграмотных, взяли на работу, то хотя бы научитесь пользоваться гуглом и орфографию с пунктуацией проверять свою в текстовых редакторах перед сдачей материала в печать.
Цитата: babki от 08.02.2017 14:14:32
Может danilov криво нажал на комбинацию ctrl+C и ctrl+v?
Может danilov криво нажал на комбинацию ctrl+C и ctrl+v?
При копипасте буквы сами по себе регистр не меняют.