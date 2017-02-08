Турецкие инвесторы построят малую ГЭС в ЮКО

Господа журналисты, не маловата ли мощность в 4.2 милливатта (мВт) ?А может правильней будет МВт (мегаватт)?Если уж вас, безграмотных, взяли на работу, то хотя бы научитесь пользоваться гуглом и орфографию с пунктуацией проверять свою в текстовых редакторах перед сдачей материала в печать.