Изымать участки в "Старом городе" начнут уже в этом году

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danilov 08 Февраля 2017 в 13:44:43
«Улица Кунаева сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. Мы все те участки, которые проходят через эту территорию будут изыматься и в соответствии с законодательством будет выплачиваться либо компенсация, либо взамен будут выдаваться другие земельные участки. Это начнется в этом году, продолжится в следующем году»,- сообщил Габидулла Абдрахимов на отчетной встрече перед населением.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнитьСтепная.
Цитата: КЕДЫ от 08.02.2017 14:18:17Проезд Степной, Проспект Алма-Атинский, Бульвар им. Аль Фараби. Теперь проспект им Д. А. Кунаева. Это наверное самая многострадальная улица в плане переименований.
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
едридмадрид 08.02.2017 в 14:41:51 # 579235
Цитата: старик от 08.02.2017 14:29:34
Quote:
Quote:
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнитьСтепная.
наверху чел написал
раньше проспект алмаатинский назывался ,
только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,
и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли
Цитата: Fototur от 08.02.2017 14:38:43
Цитата: КЕДЫ от 08.02.2017 14:18:17Проезд Степной, улица Степная, Проспект Алма-Атинский, Бульвар им. Аль Фараби. Теперь проспект им Д. А. Кунаева. Это наверное самая многострадальная улица в плане переименований.
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:41:51Там где построили магазины, Маяк, Спорттовары, Универсам были стандартные саманные дома, на месте Мегацентра была фабрика (что то из ткацко-прядильного производства) Проезд Степной, потому и назывался проездом, можно было проехать с проспекта Коммунистического до улицы Полторацкого. Когда в 1988 квартиру получали на Рубинштейна (ныне Байтурсынова), это казалось краем света. В том районе по нынешней Кунаева, был не то что пустырь, а можно сказать свалка. Кстати там она и была, я когда яму в гараже копал, столько всего увидел. Какие то флакончики, бутылёчки, в общем кучу всего, наверное столетней давности. Но зато, на этом пустыре были обалденные горки, и зимой мы там катались с восторгом.
наверху чел написал
раньше проспект алмаатинский назывался ,
только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,
и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли
Цитата: старик от 08.02.2017 14:29:34
Quote:
Quote:
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнитьСтепная.
наверху чел написал
раньше проспект алмаатинский назывался ,
только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,
и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли
Цитата: tod777 от 08.02.2017 14:10:05
Продлят на 2 км а проблем людям устроят мама нигорюй и бабла хапнут на остров в океане хватит
Продлят на 2 км а проблем людям устроят мама нигорюй и бабла хапнут на остров в океане хватит
Там на целый архипелаг островов хватит, ведь писали раньше что продлят на 26 километров и ширина дороги составит 42 метра. Масштабы то серьёзные.
Цитата: shaman от 08.02.2017 14:52:45Хорошо если хоть это дадут
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
Цитата: Fototur от 08.02.2017 15:36:46
Цитата: shaman от 08.02.2017 14:52:45Хорошо если хоть это дадут
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
При Шукееве им всем предлагали участки на кольце Бозарыка