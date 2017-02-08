Изымать участки в "Старом городе" начнут уже в этом году

Цитата: старик от

Quote: А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить Степная. Quote:Степная.

наверху чел написалраньше проспект алмаатинский назывался ,только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли