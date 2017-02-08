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Шымкент
Изымать участки в "Старом городе" начнут уже в этом году
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danilov 08 Февраля 2017 в 13:44:43
В этом году начнется строительная работа по продлению улицы Кунаева через "Старый город". Вопросом изъятия земель интересовался один из уличкомов от имени всех жителей жилого массива. Градоначальник ответил твердо, земельные участки будут изыматься, дома снесут. Как снесут и все строительные магазины, окружившие городище Шымкент.



«Улица Кунаева сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. Мы все те участки, которые проходят через эту территорию будут изыматься и в соответствии с законодательством будет выплачиваться либо компенсация, либо взамен будут выдаваться другие земельные участки. Это начнется в этом году, продолжится в следующем году»,- сообщил Габидулла Абдрахимов на отчетной встрече перед населением.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  FishTime 08.02.2017 в 13:56:31   # 579211
поживем увидим, все хотят снести но ни у кого не получается )))))))))))))))))
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  shy_ric 08.02.2017 в 13:56:32   # 579212
а есть проект? интересно куда упрется Кунаева? в городище? парк Независимости сносить будут?
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  tod777 08.02.2017 в 14:10:05   # 579221
Продлят на 2 км а проблем людям устроят мама нигорюй и бабла хапнут на остров в океане хватит
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  КЕДЫ 08.02.2017 в 14:18:17   # 579228
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
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  Виктор60 08.02.2017 в 14:29:06   # 579230
пр алмаатинскии
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  старик 08.02.2017 в 14:29:34   # 579231
Quote:
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Степная.
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  Fototur 08.02.2017 в 14:38:43   # 579233
Цитата: КЕДЫ от 08.02.2017 14:18:17
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Проезд Степной, Проспект Алма-Атинский, Бульвар им. Аль Фараби. Теперь проспект им Д. А. Кунаева. Это наверное самая многострадальная улица в плане переименований.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 14:41:51   # 579235
Цитата: старик от 08.02.2017 14:29:34
Quote:
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Степная.

наверху чел написал
раньше проспект алмаатинский назывался ,
только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,

и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли
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  Fototur 08.02.2017 в 14:46:09   # 579236
Цитата: Fototur от 08.02.2017 14:38:43
Цитата: КЕДЫ от 08.02.2017 14:18:17
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Проезд Степной, улица Степная, Проспект Алма-Атинский, Бульвар им. Аль Фараби. Теперь проспект им Д. А. Кунаева. Это наверное самая многострадальная улица в плане переименований.
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  shaman 08.02.2017 в 14:52:45   # 579241
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
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  Fototur 08.02.2017 в 15:04:24   # 579245
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:41:51
Цитата: старик от 08.02.2017 14:29:34
Quote:
А как раньше Кунаева называлась кто нибудь помнит? Чо то в голову пришло сейчас не могу вспомнить
Степная.

наверху чел написал
раньше проспект алмаатинский назывался ,
только он короткий был на Полторацкого заканчивался , а за ним пустыри были ,

и розовые многоэтажки монолит при СССР ( долгострой ) можно сказать на пустыре стояли
Там где построили магазины, Маяк, Спорттовары, Универсам были стандартные саманные дома, на месте Мегацентра была фабрика (что то из ткацко-прядильного производства) Проезд Степной, потому и назывался проездом, можно было проехать с проспекта Коммунистического до улицы Полторацкого. Когда в 1988 квартиру получали на Рубинштейна (ныне Байтурсынова), это казалось краем света. В том районе по нынешней Кунаева, был не то что пустырь, а можно сказать свалка. Кстати там она и была, я когда яму в гараже копал, столько всего увидел. Какие то флакончики, бутылёчки, в общем кучу всего, наверное столетней давности. Но зато, на этом пустыре были обалденные горки, и зимой мы там катались с восторгом.
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  einer 08.02.2017 в 15:06:24   # 579247
Цитата: tod777 от 08.02.2017 14:10:05
Продлят на 2 км а проблем людям устроят мама нигорюй и бабла хапнут на остров в океане хватит

Там на целый архипелаг островов хватит, ведь писали раньше что продлят на 26 километров и ширина дороги составит 42 метра. Масштабы то серьёзные.
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  Fototur 08.02.2017 в 15:36:46   # 579254
Цитата: shaman от 08.02.2017 14:52:45
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
Хорошо если хоть это дадут
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  КЕДЫ 08.02.2017 в 15:40:44   # 579256
спасибо. тут оказывается много "древесины" обитает)))))
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  Мура45 08.02.2017 в 15:57:18   # 579260
Цитата: Fototur от 08.02.2017 15:36:46
Цитата: shaman от 08.02.2017 14:52:45
А что вместо дома со всему удобствами, дадут пустой земельный участок чтоли?
Хорошо если хоть это дадут

При Шукееве им всем предлагали участки на кольце Бозарыка
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  astra 08.02.2017 в 16:56:46   # 579276
Давно пора снести этот старый город. По крайней мере строй магазы. Достали уже. Ни город а сплошной базар. Пусть за город все вынесут в одно место
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