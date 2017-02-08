Задержанный судья оказался многодетным отцом

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danilov 08 Февраля 2017 в 15:37:33
«2 года с лишним он работал судьей Каратауского районного суда. Ему 39 лет. Отец шестерых малолетних детей. Вроде человек состоявшийся, семейный. Требования, которые я предъявляю , которые предъявляет руководство Верховного суда они жесткие и с эти судьей шла определенная работа. Я вам могу сказать, если 14 января было задержание, 13 января он отвечал перед президиумом облсуда за допущенное нарушение в рамках иного гражданского дела. Это человеческий фактор, если то, что с него требуется до него не доходит, значит нужно от него избавляться, да это удар по судейскому корпусу ЮКО»,- считает председатель облсуда.
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Все мы гости 08.02.2017 в 15:48:15 # 579258