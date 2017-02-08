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Шымкент
Задержанный судья оказался многодетным отцом
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danilov 08 Февраля 2017 в 15:37:33
Отвечая на вопросы СМИ председатель областного суда прокомментировал задержание судьи Каратауского районного суда города Шымкента Ермахана Шаланова по подозрению в получении взятки в январе этого года, назвав этот случай ударом по всему судейскому корпусу ЮКО.

«2 года с лишним он работал судьей Каратауского районного суда. Ему 39 лет. Отец шестерых малолетних детей. Вроде человек состоявшийся, семейный. Требования, которые я предъявляю , которые предъявляет руководство Верховного суда они жесткие и с эти судьей шла определенная работа. Я вам могу сказать, если 14 января было задержание, 13 января он отвечал перед президиумом облсуда за допущенное нарушение в рамках иного гражданского дела. Это человеческий фактор, если то, что с него требуется до него не доходит, значит нужно от него избавляться, да это удар по судейскому корпусу ЮКО»,- считает председатель облсуда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 08.02.2017 в 15:48:15   # 579258
И что теперь? Понять и простить? Возможно за взятки он принимал не правильные решения и отправлял людей в места не столь отдаленные, возможно тоже отцов многодетных семей.
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  Гоги80 08.02.2017 в 16:16:54   # 579261
назвав этот случай ударом по всему судейскому корпусу ЮКО - ППФФФФФФФФФФФФФФФФФ,
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