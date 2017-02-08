Как аким Шымкента перед горожанами отчитывался

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danilov 08 Февраля 2017 в 22:40:21
Бдительные стражи порядка, выстроившись у входного турникета, отсеивали незваных гостей, толпа которых, топтавшаяся в фойе мэрии, была решительно выставлена на улицу. Тем временем в большом зале городской администрации слово держал градоначальник. Под критическим оком областного акима Жансеита ТУЙМЕБАЕВА Габидулла Абдрахимов рассказывал о достижениях 2016 года. Цифры, диаграммы, слайды доказывали: Шымкент - самый процветающий и перспективный город если не в мировом, то уж точно в национальном масштабе. Бодрые реляции отца города периодически прерывались непродолжительными, но бурными аплодисментами. “Народное” обсуждение доклада акима началось с хвалебных речей записных ораторов.
“С вашим приходом, Габидулла Рахматуллаевич, город стал зеленее, а жизнь лучше!”; “спасибо вам за заботу о Шымкенте и людях”; “пусть наш город будет таким, как он выглядит в Интернете”; “вы и ваша команда работаете на “отлично”; “так держать”... И даже - “поздравляю с наступающим 8 Марта, передавайте привет вашим женам”. Последняя реплика вызвала оживление не только в зале, но и в президиуме. Присутствующие так и не поняли, был ли ее адресатом лично городской аким или сидевшие рядом с ним отцы города и области...
Сам “виновник торжества”, не выдерживая потока славословия, прерывал говорунов и просил перейти к конкретным вопросам. Конкретика, как водится, сводилась к нижайшим просьбам - отремонтировать дорогу, привести в порядок канализацию, обуздать цены, разобраться с пробками на дорогах, запустить на городские маршруты хорошие автобусы с вежливыми и опрятными контролерами.
Абдрахимов кивал, обещал разобраться, помочь, решить и даже дал честное акимовское слово: уже через три года общественный транспорт Шымкента будет образцово-показательным.
Нашелся среди “бивших челом” оригинал, попросивший городского главу построить в области (?!) крупные предприятия типа General Motors.
- Чтобы там работала как минимум тысяча человек, - с показной строгостью наставлял градоначальника выступающий.
- А то вы запустите какое-нибудь ИП, где от силы человек 20 трудятся, и рапортуете о том, как о великом достижении!
Через минут 10 очередь рассосалась, и дело вовсе не в том, что у людей не было вопросов к Абдрахимову. По всему периметру зала рассредоточились молодые люди с прозрачными лицами. Ими с помощью рации дирижировала руководитель оргкомитета акимата Шымкента Молдир КЕУЕНОВА. Если в зале проявлялись “несанкционированные” выступающие, их мгновенно брали в оборот. Одна из таких - Алмагуль БАЙНАЗАРОВА, инвалид 3-й группы - вместе с соседками специально ехала из отдаленного городского микрорайона “Достык”, чтобы рассказать о проблемах шымкентских окраин.
- Поликлиника наша находится очень далеко, - пожаловалась позже журналистам Алмагуль. - Медики в ней работают с прохладцей. Анализы делаются очень долго. К врачам очереди. Люди мучаются. Хотела об этом и о многом другом рассказать акиму, а мне не дают. Говорят, “напиши, и мы будем решать”, просят больше никуда не жаловаться...
Впрочем, бабушке и ее подружкам организовали машину, чтобы те вернулись к себе на задворки. Так сказать, комфорт в обмен на молчание!
Под занавес, устав от “разгула демократии”, градоначальник предложил тем, кто не успел высказаться, записаться к нему на прием. После чего парни в недорогих одинаковых костюмах и галстуках заблокировали людскую толпу, ринувшуюся к выходу, образовав живой коридор. По нему первым шел областной аким, а следом спешил “герой дня” - мэр Шымкента. Впрочем, через минуту-другую “оцепление” было снято, и счастливые народные массы вырвались из душных стен акимата...
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/02/08/peredajte-privet-vashim-zhenam
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