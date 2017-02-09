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Рабочие текстильного комбината девять месяцев не получают зарплату
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danilov 09 Февраля 2017 в 10:23:52
Комментарии,
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Viktor11
09.02.2017 в 11:10:56
# 579509
Вот новость для акимовского отчета. Или туда такое нельзя
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Мясников
09.02.2017 в 12:21:02
# 579545
90-е пришли
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