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Шымкент
Рабочие текстильного комбината девять месяцев не получают зарплату
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danilov 09 Февраля 2017 в 10:23:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 09.02.2017 в 11:10:56   # 579509
Вот новость для акимовского отчета. Или туда такое нельзя
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  Мясников 09.02.2017 в 12:21:02   # 579545
90-е пришли
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