В Шымкенте сержант подрался из-за грязной посуды

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danilov 09 Февраля 2017 в 20:38:36
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В октябре 2016 года младший сержант нес дежурство на посту командного пункта части. Из-за немытых чайных ложек Ляхов поссорился с более старшим по званию, проверяющим в этот день чистоту и порядок в части.
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Ссора переросла в драку, в ходе которой Алексей ударил проверяющего ножом в спину, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
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Свою вину младший сержант признал полностью, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб и денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.
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Суд приговорил Ляхова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с лишением его воинского звания.
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otyrar.kz
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