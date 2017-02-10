В Шымкенте совершивший ДТП водитель и пассажир иномарки избили полицейских

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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 13:44:15
«10 февраля около 00.30 на пульт ОП УВД Шымкент поступило сообщение о факте оказания сопротивления сотрудникам полиции», - говорится в сообщении ДВД, распространенном в пятницу.
Как было установлено, сотрудники ДПП указали водителю BMW, нарушившему ПДД, остановиться. Однако нарушитель попытался скрыться, и, не справившись с управлением, совершил ДТП.
При задержании двое парней – водитель (местный житель) и пассажир (гражданин Кыргызстана) оказали сопротивление полицейским.
Данный факт зарегистрирован по ч.2 ст.380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти).
Кроме того, в отношении водителя автомашины, находившегося согласно экспертизе в нетрезвом состоянии, возбуждено административное дело по трем статьям КоАП РК.
Подозреваемые задержаны, проводится досудебное расследование.
http://kaztag.kz/news/detail.php?ID=522917
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