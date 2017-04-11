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Шымкент
Осужденные за хищения в особо крупном размере чиновники отделались условными сроками
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danilov 11 Апреля 2017 в 23:21:13
Процесс по делу бывших руководителей областного управления и городского отдела строительства Кумисбека Орашева, Еркина Бухарбаева и двух их подельников, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, состоялся еще в январе прошлого года, однако суд прошел без присутствия СМИ, а потому подробности нам стали известны только накануне. Трое экс-чиновников были приговорены к 4 годам 6 месяцам условного ограничения свободы, четвертый участник инцидента по причине пожилого возраста получил 3 года условного срока. Кроме того, осужденные возместили похищенные ими средства.



«Данная сумма подсудимыми была возмещена в полном объеме. Также согласно приговору суда с подсудимых в пользу государства были взысканы судебные издержки в размере 7 миллионов 733 тысячи 406 тенге. В настоящее время сумму судебных издержек двое подсудимых- Орашев и Шимиров возместили, а в отношении других подсудимых- Бухарбаева и Смаханова, направлены исполнительные листы о взыскании данной суммы»,- сообщил председатель Аль-Фарабийского районного суда Маратали Бекназаров.

Напомним, чиновники были задержаны летом прошлого года по подозрению в хищении 170 миллионов тенге, выделенных на благоустройство берега реки Бадам. Приговор суда уже вступил в законную силу. Обжаловать приговор подсудимые не стали.

http://tvk-uko.kz/2017/04/11/osuzhdenny-e-za-hishheniya-chinovniki-otdelalis-uslovny-mi-srokami/
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  332-712 11.04.2017 в 23:28:02   # 595386
классика...

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  КЕДЫ 11.04.2017 в 23:38:02   # 595389
только непонятно твк просто подает эту новость в ряду других или что то хочет сказать? какбэнамекает?
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