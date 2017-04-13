Всё имеет свою цену

В Южном Казахстане не только мизерные цены на продукты питания, но и самый низкий “взяточный” тариф для чиновников.
Такой вывод можно сделать, ознакомившись с результатами опроса предпринимателей, сделанного представителями Национальной палаты “Атамекен”.
Выясняя деловой климат в регионах, эксперты Национальной палаты Выясняя деловой климат в регионах, эксперты Национальной палаты проанализировали статистические данные, внимательно изучили жалобы и обращения предпринимателей и вывели некоторую систему, четко характеризующую ситуацию на местах.
Согласно выводам аналитиков в позиции “теневая экономика” Южно Казахстанская область прочно удерживает 6е место в республике. Самые большие деньги, что неподконтрольны госучету, крутятся в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве самого южного региона страны. Эти и другие данные привел
директор департамента общественного мониторинга и работы с адмбарьерами НПП “Атамекен” Ербол УСТЕМИРОВ на региональном совете предпринимателей в Шымкенте. По заявлению директора департамента в Южном Казахстане среднестатистический бизнесмен в среднем в год тратит на содержание коррупционной машины от 34 до 122 тысяч тенге.
Опрос предпринимателей вашего региона показал, что среди наиболее коррумпированных органов особенно выделяется ГАСК, прокомментировал некоторые данные Устемиров. Не отстают от него управление земельных
отношений, территориальные органы транспортного контроля и налоговой службы.
Привел согласно опросу руководитель департамента и расценки на услуги мздоимцев из вышеперечисленных госструктур. Так, средний размер взяток в
управлениях акиматов области и территориальных органах составляет:
в управлении земельных отношений 121 тыс. тг. (по РК 194 тыс. тг.);
в управлении государственного архитектурного и строительного контроля 123 тыс. тг. (по РК 273 тыс. тг.);
в управлении государственных закупок 89 тыс. тг. (по РК 323 тыс. тг.).
в службах транспортного контроля 115 тыс. тг. (по РК 314 тыс. тг.);
в органах налоговой службы 97 тыс. тг. (по РК 226 тыс. тг.)
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/04/11/vse-imeet-svoju-cenu