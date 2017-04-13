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Шымкент
Всё имеет свою цену
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koleso 13 Апреля 2017 в 12:59:18
В Южном Казахстане не только мизерные цены на продукты питания, но и самый низкий “взяточный” тариф для чиновников.
Такой вывод можно сделать, ознакомившись с результатами опроса предпринимателей, сделанного представителями Национальной палаты “Атамекен”.

Выясняя деловой климат в регионах, эксперты Национальной палаты Выясняя деловой климат в регионах, эксперты Национальной палаты проанализировали статистические данные, внимательно изучили жалобы и обращения предпринимателей и вывели некоторую систему, четко характеризующую ситуацию на местах.

Согласно выводам аналитиков в позиции “теневая экономика” Южно­ Казахстанская область прочно удерживает 6­е место в республике. Самые большие деньги, что неподконтрольны госучету, крутятся в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве самого южного региона страны. Эти и другие данные привел
директор департамента общественного мониторинга и работы с адмбарьерами НПП “Атамекен” Ербол УСТЕМИРОВ на региональном совете предпринимателей в Шымкенте. По заявлению директора департамента в Южном Казахстане среднестатистический бизнесмен в среднем в год тратит на содержание коррупционной машины от 34 до 122 тысяч тенге.

­ Опрос предпринимателей вашего региона показал, что среди наиболее коррумпированных органов особенно выделяется ГАСК, ­ прокомментировал некоторые данные Устемиров. ­ Не отстают от него управление земельных
отношений, территориальные органы транспортного контроля и налоговой службы.
Привел согласно опросу руководитель департамента и расценки на услуги мздоимцев из вышеперечисленных госструктур. Так, средний размер взяток в
управлениях акиматов области и территориальных органах составляет:

­ в управлении земельных отношений ­ 121 тыс. тг. (по РК 194 тыс. тг.);
­ в управлении государственного архитектурного и строительного контроля ­123 тыс. тг. (по РК 273 тыс. тг.);
­ в управлении государственных закупок ­ 89 тыс. тг. (по РК 323 тыс. тг.).
­ в службах транспортного контроля ­ 115 тыс. тг. (по РК 314 тыс. тг.);
­ в органах налоговой службы ­ 97 тыс. тг. (по РК 226 тыс. тг.)


Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/04/11/vse-imeet-svoju-cenu
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 13.04.2017 в 15:40:31   # 595962
Quote:
мизерные цены на продукты питания

вранье давно уже этого не существует.
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