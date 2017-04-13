Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Начальник МПС Шымкента патрулирует город
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Апреля 2017 в 15:36:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 13.04.2017 в 15:47:10   # 595966
значит вечером на перекрестках будет ж...па
поощрить | покарать
  Skype 13.04.2017 в 17:02:50   # 595985
У вас как дождик так и ничего не работает
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь