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Шымкент
Начальник МПС Шымкента патрулирует город
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danilov 13 Апреля 2017 в 15:36:07
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
mitrich78
13.04.2017 в 15:47:10
# 595966
значит вечером на перекрестках будет ж...па
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13.04.2017 в 17:02:50
# 595985
У вас как дождик так и ничего не работает
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