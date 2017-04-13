В Шымкенте упавшие деревья оборвали провода и повредили автомашины

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danilov 13 Апреля 2017 в 15:55:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересно, зачем он номера снял...
Но потом вой зелёных поднимется "Ааааа! Степняки! Уродують!"
Интересно, зачем он номера снял...Чтобы продать потом как небитый, где муха даже не сидела...
Цитата: Skype от 13.04.2017 16:58:54
На стоянку ставить 200 тенге жалко ??? Экономия куле
На стоянку ставить 200 тенге жалко ??? Экономия куле
Экономия? Ага! Вот так за день 10 мест объехать нужно и везде ставить на стоянку???