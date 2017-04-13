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Шымкент
В Шымкенте упавшие деревья оборвали провода и повредили автомашины
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danilov 13 Апреля 2017 в 15:55:39
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  WauTaH 13.04.2017 в 16:06:11   # 595970



Интересно, зачем он номера снял...
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  Мура45 13.04.2017 в 16:26:50   # 595973
А могли бы заранее коллективную заявочку в ЖКХ написать, деревья б и подстригли малость.
Но потом вой зелёных поднимется "Ааааа! Степняки! Уродують!"
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  SPYKER X 13.04.2017 в 16:28:53   # 595974
Quote:
Интересно, зачем он номера снял...
Чтобы продать потом как небитый, где муха даже не сидела...
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  Skype 13.04.2017 в 16:58:54   # 595983
На стоянку ставить 200 тенге жалко ??? Экономия куле
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  bIP6bIC 13.04.2017 в 17:20:52   # 595987
Цитата: Skype от 13.04.2017 16:58:54
На стоянку ставить 200 тенге жалко ??? Экономия куле

Экономия? Ага! Вот так за день 10 мест объехать нужно и везде ставить на стоянку???
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