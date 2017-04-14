Мошенник или жертва ?

Цитата: bozon house от

А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ. А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.

Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!