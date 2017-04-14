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Шымкент
Мошенник или жертва ?
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danilov 14 Апреля 2017 в 12:40:12
Набирает обороты скандал с видеообращением, где бывший водитель высокопоставленного чиновника Шымкентского здравоохранения обвиняет своего шефа в многочисленных коррупционных нарушениях, и просит защиты у КНБ. Наглый мошенник или жертва обстоятельств?

Видеообращение в социальных сетях некоего Алишера Турсынкулова не на шутку всполошило пользователей Интернета. Он представляется водителем Гульнар Курманбековой — главного врача шымкентской станции скорой медицинской помощи и депутата городского маслихата. Судя по рассказу автора ролика, в его обязанности входили не только служебные поездки.

Алишер Турсынкулов: «Моя начальница, пользуясь своим положением и связями, за деньги трудоустраивала желающих работать в системе здравоохранения. Конечно, сама она, лично, деньги не брала, взятки передавали через меня. Честно признаюсь, что получал 10 процентов от суммы».

Мол, так продолжалось длительное время, пока в областном управлении не сменилось руководство. После этого, якобы, преступная схема дала сбой. В результате, несколько человек, которые деньги заплатили, а должности не получили, стали предъявлять претензии.

Алишер Турсынкулов: «Меня вызвала Гульнар Курманбекова 22 февраля и сказала, чтобы я все взял на себя. Мол, потом разведем, сама помогу. Начала мне угрожать. Меня позже уволили задним числом. Теперь она от меня отрекается. Я вынужден скрываться сам и прятать всю свою семью, так как опасаюсь за их безопасность. Мне остается только просить помощи у КНБ, ведь у нее везде свои люди».

Сама главврач «скорой» подтверждает, что Алишер Турсынкулов действительно долгое время работал у нее водителем служебной автомашины. Все остальные обвинения Курманбекова полностью отрицает.



https://otyrar.kz/2017/04/obvinitel-gulnar-kurmanbekovoj-naglyj-moshennik-ili-zhertva-obstoyatelstv/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 14.04.2017 в 12:46:30   # 596177
Да слил он ее хули там, она явно ссыт
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  bozon house 14.04.2017 в 12:48:28   # 596179
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.
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  N@VIGATOR 14.04.2017 в 12:53:43   # 596182
Цитата: bozon house от 14.04.2017 12:48:28
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.

Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!
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  quny 14.04.2017 в 12:54:53   # 596183
Новость не совсем полная, главврач теперь вот на грани нервного срыва, не ожидала:
"Он в своем обращении сказал, что проработал 16 лет. Что он меня любил, что я его любила. Да, я его уважала. Я никогда не думала, что он поступит со мной так.
К сожалению, он убил во мне те качества человеческие - веру в человека, любовь к человеку, к ближнему человеку. Так нельзя поступать с людьми», - возмущается Гульнар Курманбекова.

Хе-хе, почему-то не верю я этой женщине, депутате маслихата, потерявшей веру в человечество..
Товарищ водитель, конечно, тоже не без греха, когда брал свою долю, как-то, наверное, не задумывался.
А описана, имхо, обычная схема работы очень многих организаций в Шымкенте, особенно государственных. Знаю, как минимум, еще пару мест, куда на работу попадают аналогичным образом...
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  bozon house 14.04.2017 в 12:58:19   # 596186
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 12:53:43
Цитата: bozon house от 14.04.2017 12:48:28
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.

Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!
Зачетно!
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  KAN13 14.04.2017 в 13:04:48   # 596190
Сажать всех - водилу , гл.врача и тех кто взятки давал . Организатор ОПГ - гл.врач 100% .
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  silver 14.04.2017 в 13:19:32   # 596196
Кадровый бизнес, давно не новость
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  Американец 14.04.2017 в 13:34:02   # 596202
Он всего лишь оказался микровинтиком большой коррупционной Системы, которая присутствует в нашем здравоохранении и не только в здравоохранении. "Винтик" сломался, решил таким образом как-то обезопасить себя, однако это не остановит маховик всей этой Системы. Короче, "сольют" его, как только определят кто нажмет кнопку от сливного бачка. Хотя "сливными сточными водами" могут испачкаться и те, кто участвовал в этом процессе... Печально, но это лишь доказывает, что процесс разложения идет полным ходом
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  Даригер Ватс 14.04.2017 в 13:54:34   # 596210
Дать депутату 10 лет лишения свободы, а водителю 10% от срока депутата- Справедливо
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  СССР 14.04.2017 в 14:10:05   # 596215
Надо как в любимыми нами США - заложил всю ОПГ, идёшь на договор со следствием, попадаешь под защиту как мелкая рыба. Зато полиция вылавливает крупняк
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