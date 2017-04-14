Мошенник или жертва ?

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danilov 14 Апреля 2017 в 12:40:12
Видеообращение в социальных сетях некоего Алишера Турсынкулова не на шутку всполошило пользователей Интернета. Он представляется водителем Гульнар Курманбековой — главного врача шымкентской станции скорой медицинской помощи и депутата городского маслихата. Судя по рассказу автора ролика, в его обязанности входили не только служебные поездки.
Алишер Турсынкулов: «Моя начальница, пользуясь своим положением и связями, за деньги трудоустраивала желающих работать в системе здравоохранения. Конечно, сама она, лично, деньги не брала, взятки передавали через меня. Честно признаюсь, что получал 10 процентов от суммы».
Мол, так продолжалось длительное время, пока в областном управлении не сменилось руководство. После этого, якобы, преступная схема дала сбой. В результате, несколько человек, которые деньги заплатили, а должности не получили, стали предъявлять претензии.
Алишер Турсынкулов: «Меня вызвала Гульнар Курманбекова 22 февраля и сказала, чтобы я все взял на себя. Мол, потом разведем, сама помогу. Начала мне угрожать. Меня позже уволили задним числом. Теперь она от меня отрекается. Я вынужден скрываться сам и прятать всю свою семью, так как опасаюсь за их безопасность. Мне остается только просить помощи у КНБ, ведь у нее везде свои люди».
Сама главврач «скорой» подтверждает, что Алишер Турсынкулов действительно долгое время работал у нее водителем служебной автомашины. Все остальные обвинения Курманбекова полностью отрицает.
https://otyrar.kz/2017/04/obvinitel-gulnar-kurmanbekovoj-naglyj-moshennik-ili-zhertva-obstoyatelstv/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 14.04.2017 в 12:48:28 # 596179
Цитата: bozon house от 14.04.2017 12:48:28
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.
Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!
"Он в своем обращении сказал, что проработал 16 лет. Что он меня любил, что я его любила. Да, я его уважала. Я никогда не думала, что он поступит со мной так.
К сожалению, он убил во мне те качества человеческие - веру в человека, любовь к человеку, к ближнему человеку. Так нельзя поступать с людьми», - возмущается Гульнар Курманбекова.
Хе-хе, почему-то не верю я этой женщине, депутате маслихата, потерявшей веру в человечество..
Товарищ водитель, конечно, тоже не без греха, когда брал свою долю, как-то, наверное, не задумывался.
А описана, имхо, обычная схема работы очень многих организаций в Шымкенте, особенно государственных. Знаю, как минимум, еще пару мест, куда на работу попадают аналогичным образом...
bozon house 14.04.2017 в 12:58:19 # 596186
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 12:53:43Зачетно!
Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!
Цитата: bozon house от 14.04.2017 12:48:28
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.
А в чем мошенничество? Может, больше - провокатор или сексот или ХЗ.
Мошенничество в том, что бабки брал он, но не имел возможности выполнить обещанное. Ну если бы имел, то это уже было бы взяткой!
Американец 14.04.2017 в 13:34:02 # 596202
Даригер Ватс 14.04.2017 в 13:54:34 # 596210