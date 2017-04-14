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Шымкент
Всё под контролем, это природные явления
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danilov 14 Апреля 2017 в 20:52:19
Как в Шымкенте откачивают потопы
Дома жителей «Коксая» заливают фекалии
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
ss720
14.04.2017 в 21:50:41
# 596315
Они смеются нам в лицо , говоря что это не в их компетенции!
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