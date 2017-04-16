Слив порнокомпромата стоил свободы

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Гость 16 Апреля 2017 в 11:17:14
34-летний житель Сарыагашского района Южно-Казахстанской области решил погнаться за двумя зайцами и в конце концов угодил за решетку.
Дело в том, что социальные сети и алчность сыграли с мужчиной злую шутку. Он решил не только развлечься с женщиной, но заодно и заработать на этом. По понятным причинам имена героев публикации мы не называем.
Познакомившись с девушкой по интернету, мужчина пригласил ее в гостиницу. А во время постельных утех незаметно включил камеру, которая и запечатлела весь греховный процесс.
Спустя время наш герой начал названивать бывшей подруге, намекая, что сольет чудную запись в интернет и тем самым опозорит ее честное имя. Он обещал прекратить шантаж, если получит 800 тысяч тенге.
Девушка тут же бросилась искать деньги. С миру по нитке смогла собрать лишь 700 тысяч и отдала их вымогателю. А тот, спокойно проев их, через полгода снова вспомнил про свой видеоархив.
В этот раз мужчина перешел от слов к делу: создал аккаунт в соцсети «Вконтакте» от имени своей бывшей любовницы и выложил туда видеокомпромат. За удаление интимной записи он вновь потребовал у знакомой денег.
Девушка не стала идти у него на поводу и обратилась в полицию. Так на руках предприимчивого любителя клубнички защелкнулись наручники.
Его обвинили сразу по трем статьям УК РК: «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», «Вымогательство» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Суд, проходивший в закрытом режиме, приговорил жителя Сарыагашского района к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наличие семьи и четырех несовершеннолетних детей не спасло подсудимого от заключения. Приговор вступил в силу с сегодняшнего дня.
http://www.ratel.kz/raw/sliv_pornokompromata_stoil_svobody
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SouthJoker 16.04.2017 в 11:52:51 # 596731
Цитата: Байконыр от 16.04.2017 12:29:04
Мало дали , таких надо род.прав лишать
Мало дали , таких надо род.прав лишать
Опустят его на зоне по полной с татуировкой на его ненасытное хлебало и хватит ему и этого срока