В Шымкенте высадили более 300 тыс. польских тюльпанов

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Гость 16 Апреля 2017 в 14:31:17
«В этом году в городе было посажено около 320 000 тюльпанов. В Шымкент луковицы привезли из Польши», - говорится в сообщении на сайте облакимата.
По словам специалистов, высадка этих видов цветов зимой нормальная практика, так как под снегом луковицам комфортно. На клумбах областного центра растет семь сортов этого цветка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 16.04.2017 в 19:43:44 # 596771
Цитата: шымкентский от 16.04.2017 19:43:44
очень красиво, сейчас цветут, город украшен просто супер
очень красиво, сейчас цветут, город украшен просто супер
На сколько я понял символ города тюльпан.