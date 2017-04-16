Шымкентские летчики обещают удивить публику на военном параде в Астане

Цитата: андремас от

А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?

А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?

Усе спалил контору .МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.