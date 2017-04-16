Шымкентские летчики обещают удивить публику на военном параде в Астане

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Гость 16 Апреля 2017 в 14:31:47
В празднике, посвященном 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан, примут участие военно-транспортные самолеты высокой скорости. Летчики шымкентской авиабазы являются одними из лучших не только в стране, но и в СНГ. В этом году они вновь намерены порадовать и удивить публику сложными маневрами на истребителях и штурмовиках. Для выполнения фигур высшего пилотажа отобраны самые опытные из них. Пилоты говорят, что готовились к выступлению несколько месяцев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А шымовские на "грачах", а истребители какие есть на базе?
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:18:35
военно-транспортные самолеты высокой скорости.
А шымовские на "грачах", а истребители какие есть на базе?
военно-транспортные самолеты высокой скорости.
А шымовские на "грачах", а истребители какие есть на базе?
Есть не переживай.
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:29:17
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?
МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.
Цитата: Мура45 от 16.04.2017 20:07:05
Усе спалил контору .
МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:29:17
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?
Усе спалил контору .
МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.