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Шымкент
Шымкентские летчики обещают удивить публику на военном параде в Астане
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Гость 16 Апреля 2017 в 14:31:47
На военный парад в Астану проводили летчиков войсковой части 55652, которая находится в Шымкенте., передает 24.kz.

В празднике, посвященном 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан, примут участие военно-транспортные самолеты высокой скорости. Летчики шымкентской авиабазы являются одними из лучших не только в стране, но и в СНГ. В этом году они вновь намерены порадовать и удивить публику сложными маневрами на истребителях и штурмовиках. Для выполнения фигур высшего пилотажа отобраны самые опытные из них. Пилоты говорят, что готовились к выступлению несколько месяцев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 16.04.2017 в 19:18:35   # 596765
военно-транспортные самолеты высокой скорости.

А шымовские на "грачах", а истребители какие есть на базе?
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  Рамзес 16.04.2017 в 19:24:17   # 596767
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:18:35
военно-транспортные самолеты высокой скорости.

А шымовские на "грачах", а истребители какие есть на базе?

Есть не переживай.
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  андремас 16.04.2017 в 19:29:17   # 596769
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?
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  Мура45 16.04.2017 в 20:07:05   # 596773
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:29:17
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?


МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.
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  Рамзес 16.04.2017 в 20:33:51   # 596776
Цитата: Мура45 от 16.04.2017 20:07:05
Цитата: андремас от 16.04.2017 19:29:17
А че мне переживать? Я интересуюсь какие? Знаю штурмовики есть сушки 25-е,а истр?

Усе спалил контору .

МиГ-29 есть. Очень часто летают. Дня три назад четыре 29-х звеном летали над городом. Видать готовятся к авиа-параду.
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