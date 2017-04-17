Нищета, пьянство, драки: как выживают дети на шымкентских «Кайнарах»

в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.