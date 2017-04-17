Нищета, пьянство, драки: как выживают дети на шымкентских «Кайнарах»

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Гость 17 Апреля 2017 в 13:00:19
ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АЛИЯ АКБАЛАЕВА. ФОТО NUR.KZ
Его двести с лишним улочек похожи друг на друга как близнецы-братья: без асфальта, тротуаров и с непролазной грязью. Их фруктово-ягодные названия — Грушевая, Яблоневая, Малиновая, Вишневая — остались из прошлой дачной жизни.
ДАЧНЫЙ МАССИВ КАЙНАР БУЛАК
Единственное украшение — цветущие деревья, те самые яблони и вишни. Они хоть как-то отвлекают взгляд от куч мусора, облезлых серых домишек, покосившихся заборов.
СШ №83 Г. ШЫМКЕНТ
А единственный очаг культуры и просвещения — местная школа №83. В городе ее знают, как школу, в которой больше всего учеников, которые состоят на учете в полиции. Есть даже те, кто имеет уголовные сроки, числятся в розыске.
Рассчитана школа на 1000 мест, но по факту в ней учатся почти 3500 тысячи детей. Буквенные обозначения классов доходят до «С», «Т» и даже «У»!
Практически в каждом классе как минимум треть учеников из так называемых неблагополучных семей. Их учителя вместо родителей беспокоятся о том, в чем ребенок пойдет в школу, почему он пропускает уроки и не ночует дома, покупают им тетради, ручки.
«Конечно, подаем в суд на таких нерадивых родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их наказывают штрафами, которые они все равно не выплачивают, но ответственности больше не становится, - говорит завуч школы Мадина Исмаилова.
- Многие наши ученики, просыпаясь, слышат пьяную ругань, вдыхают запах перегара и сигаретный дым. Домой возвращаться не хотят, болтаются на улице до ночи.
Остается лишь убеждать их, что они сами в силах изменить свою судьбу, если будут учиться и получат профессию. Нашим ученикам как воздух необходимы спорт, творчество — то, что направит жизнь в нужное русло!»
ДОМИКИ В ДАЧНОМ МАССИВЕ КАЙНАР БУЛАК
Конечно, убедить детей в том, что свет в конце тоннеля есть, было бы проще, если в массиве существовали бы хоть какие-то спортивные секции, творческие кружки, которые могли бы заполнить внеурочное время вместо алкоголя, сигарет и праздного шатания по улицам. Желательно бесплатные, ведь платить за это удовольствие их родители точно не будут.
Ни городские власти, ни шымкентские толстосумы-спонсоры не торопятся заняться спасением детских душ. И пока нормальный досуг для учеников — несбыточная мечта местных педагогов, которые все свободное время отлавливают их в подворотнях.
На первом же уроке педагоги начинают выяснять причину неявки в школу отсутствующих учеников. Сделать это как можно быстрее, значит, скорее определить, что произошло в жизни ребенка за последние сутки. Учитывая особенности контингента, проживающего в массиве, произойти может что угодно.
ДАЧНЫЙ МАССИВ КАЙНАР БУЛАК
В один из таких дней корреспонденты NUR.KZ отправились в очередной рейд по проблемным семьям вместе с Мадиной Исмаиловой и инспектором по делам несовершеннолетних Алией Акбалаевой. Она, кстати, единственный на всю школу страж порядка.
Улица Овражная. Самая окраина массива у большого замусоренного оврага. Здесь в маленьком домишке на две комнатки обитает семья Петрушель.
СЕМЬЯ ПЕТРУШЕЛЬ
У 37-летней Галины — семеро детей. Она – обладательница подвески «Алтын алка» и ежемесячного пособия в 13500 тенге.
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ПЕТРУШЕЛЬ ЖИВЕТ В ДОМЕ С ДВУМЯ КОМНАТАМИ
Две ее старшие дочери - ученицы 9-го и 10-го класса — уже живут не с ней. Одна находится в спецшколе для детей с девиантным поведением в Кентау, другая — периодически бродяжничает, ее поисками снова придется заниматься инспектору Акбалаевой.
В доме растут еще пятеро детей мал мала меньше. За старшего - десятилетний Артем. Школу часто пропускает, присматривая за вечно голодными братьями и сестренкой, может даже сварить им картошку, макароны.
КУХНЯ В ДОМЕ ПЕТРУШЕЛЬ
Мать нигде не работает, муж перебивается случайными заработками.
ГРЯЗНОЕ ЖИЛИЩЕ ПРОПАХЛО ПЛЕСЕНЬЮ
Приход «людей из школы» побуждает Галину хоть немного убраться в захламленном, пропахшем плесенью жилище, но образ жизни она вряд ли уже изменит.
СЕМЬЯ КИСЕЛЕВЫХ
Еще одна мать семейства – Марина Киселева – тоже не особо тревожится, что двое ее сыновей в очередной раз не пришли в школу. Старшая дочь Мадина при таком попустительстве уже стала воспитанницей того же специнтерната в Кентау. В ее «послужном» списке – бродяжничество, алкоголь и даже воровство.
ЗАВУЧ ШКОЛЫ И ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЫТАЮТСЯ ВРАЗУМИТЬ ПЯТИКЛАССНИКА ИСКАНДЕРА
У пятиклассника Искандера тоже появилась склонность к бродяжничеству, которой, признается мать, она никак не может найти объяснение.
ПОКА ВЕДУТ БЕСЕДЫ С МАТЕРЬЮ, ДЕТИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА УБОРКУ
Семиклассник Олег Шестаков деловито распахивает калитку, объясняя, что в школу он не ходит, потому что мать два дня назад на работу уехала, а пятилетнего брата оставить не с кем.
ОЛЕГ ШЕСТАКОВ
Рассказывая о жизни, делясь планами на будущее, этот не по годам серьезный мальчишка ни разу не улыбнется. Кажется, он вообще разучился это делать - слишком много забот на его плечах.
СЕМИКЛАССНИКУ ОЛЕГУ ШЕСТАКОВУ НЕ ДО УЛЫБОК: В ОТСУТСТВИИ МАТЕРИ ОН СМОТРИТ ЗА МЛАДШИМ БРАТОМ
Семейства Гайдуковых с тремя детьми словно и не существует: документов нет ни у одного члена семьи, включая мать и отца. И при этом они свято уверены: школа должна помочь им их восстановить.
17-ЛЕТНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГАЙДУКОВ ДО СИХ ПОР УЧИТСЯ В 7 КЛАССЕ
Старший 17-летний Вячеслав до сих пор в 7-ом классе: два года числился в розыске. Ушел из дома после ссоры с отцом и пропал. Нашли его в ауле в Сарыагашском районе, где он пас баранов, работал трактористом.
В ДОМЕ У ГАЙДУКОВЫХ
Школьные инспектор по делам несовершеннолетних сегодня, наверное, единственный человек, который может хоть как-то на него повлиять.
Но изменить ситуацию она точно не в силах. Дети в таких семьях растут как сорняки в поле. Упустить их из виду сейчас — значит, получить завтра потенциальных преступников.
«Они тут не живут, а выживают», - печально говорит завуч школы Мадина Исмаилова.
Но с этой проблемой городские власти решили бороться своим, как им кажется - действенным, способом. С помощью креативных баннеров.
ВМЕСТО КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ - БАННЕРЫ
https://www.nur.kz/1464874-nishcheta-pyanstvo-draki-kak-vyzhivayut-de.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Fotinij от 17.04.2017 14:11:12
Ну не зря же название "бич-сити" дали этим дачам.
Ну не зря же название "бич-сити" дали этим дачам.
Это уже дно,знакомый летом пожил и акуел лицо земляного цвета стало.Пьют сильно.
копни судьбы- охуеешь от историй.
MишаМашкевич 17.04.2017 в 14:55:19 # 596904
Атмосфера реально депресивная.
Антибиотик 17.04.2017 в 14:56:20 # 596905
Цитата: ЛиКа от 17.04.2017 15:29:53
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
нету сейчас этого.......сейчас джунгли...каждый сам за себя
Цитата: ЛиКа от 17.04.2017 15:29:53
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
под каждым Вашим словом подписываюсь
Даригер Ватс 17.04.2017 в 15:43:27 # 596915
Цитата: ЛиКа от 17.04.2017 15:29:53
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
Не путайте Гогля с Гегелем, тогда и деревья были выше и сахар слаще потому что СССР, а сейчас капитализм оскалил свою пасть. А на счет пьянства так это " У каждого адама своя программа" Слова Шнаура
Старые районы,дома как корабли.
Хочешь жить,набивай кулаки.
Кто то жрет таблетки,а кто то колется.
Я лично бухаю,но могу ускориться.
Nightwalker 17.04.2017 в 15:50:33 # 596917
Цитата: ЛиКа от 17.04.2017 15:29:53
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
Дааа..все в точку..тоже самое все, только на Чубарсу )))
Антибиотик 17.04.2017 в 16:17:46 # 596920
Цитата: Nightwalker от 17.04.2017 15:50:33
Дааа..все в точку..тоже самое все, только на Чубарсу )))
Цитата: ЛиКа от 17.04.2017 15:29:53
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
в моем детстве, когда дачи еще были дачами, а не основным местом проживания людей и использовались по назначению, лучшего места отдыха для меня не было. Про Турцию и Египет мы знали только из учебника географии. Еще, иногда, родители вывозили на Иссык-куль или в Боровое, но это на короткие 10-12 дней. Остальную, большую часть летнего каникулярного времени проводили на Кайнарской даче. Дача состояла и малюсенького домика в одну комнату и кухни (но, при этом очень чистенького и уютного), тапчана - основного спального и обеденного места детворы, бассейна и зарослей малины, смородины, фруктового сада. Вокруг были замечательные соседи, имеющие такие же бюджетные, небольшие домики. Огромное количество друзей со всех близлежащих улочек, велосипеды и ночные посиделки у костра, с запеканием картошки. Не замечали мы отсутствие газа, гравийную дорогу, водоснабжение по графику полива. Алкашей не было, или я их не видела... Эхх, вернуться бы хоть на денек)) И еще, глядя на эти фото, подумалось, что можно жить бедно, но чисто. На известь и мыло средства найти всегда можно. Поэтому, не вызвала жалость ни одна из этих многодетных матерей, а детей жаль.
Дааа..все в точку..тоже самое все, только на Чубарсу )))
В моем детстве было все точно так-же!)) только на дачах "Боз-Арык" как раньше там было классно! А сейчас там кошмар что твориться!!! Понаехало этих оралманов, непролазная грязь! Они мусор бросают где попало, не могут донести до помойки! Хуже того кидают этот мусор на дачи людей! Например мою, постоянно мусор чье-то за забором у меня лежит и его беру и выкидываю на дорогу пусть животные ходят и смотрят на него! руки бы им пообрубать! Я туда езжу собаку кормить сам не живу там сейчас и не отдыхаю. По всем дачам стоит вонь от баранов и крупно рогатого скота. Короче жесть там тоже, хотим все вот продать ее! и Сволочи всех собак моих потравили скоты бля!!!