Жумагали ИСМАИЛОВ арестован?

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danilov 17 Апреля 2017 в 17:23:12
Узнать, в чем конкретно подозревают бывшего главного медика региона, нам не удалось. Однако достоверно известно, что Исмаилов года три как находился под колпаком у силовиков. В 2014 году прокуратура провела масштабную проверку подведомственной Исмаилову системы и нашла массу серьезнейших нарушений по многим вопросам, связанным с организацией работы системы здравоохранения.
По итогам прокурорской ревизии было уволено более двух десятков главврачей и высокопоставленных функционеров от медицины, а глава облздрава добровольно расстался со своим портфелем, написав в январе 2015 года заявление по собственному желанию. Затем благосклонная Фортуна на четыре месяца закинула Жумагали Казыбаевича в кресло советника заместителя премьер-министра РК, а оттуда, как свидетельствует биографическая справка, перебросила на должность гендиректора РГП “Республиканский центр развития здравоохранения”.
О дальнейших кадровых передвижениях доктора медицинских наук было неизвестно до тех пор, пока в марте этого года капризная госпожа Удача вновь не одарила своего фаворита. На этот раз везунчик Исмаилов в результате розыгрыша стал обладателем элитной трехкомнатной квартиры в Алматы.
В интервью журналистам профессор Исмаилов рассказал, что сейчас руководит национальным научным центром физиопульмонологии в Алматы.
Однако фортуна отвернулась от своего баловня, и 11 апреля этого года Альфарабийским районным судом Шымкента был санкционирован арест Жумагали Исмаилова по части 3 статьи 262 ч. 6 УК (“создание и руководство организованной группой, преступной организацией, совершенные лицом с использованием своего служебного положения”) и части 6 ст. 253 (“коммерческий подкуп, совершенный преступной группой или в особо крупном размере”). Если следствие окажется правым и сможет доказать инкриминируемые арестованному врачу преступления, то бывшему главе облздрава светит до 15 лет лишения свободы.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/04/14/54471-fortuna-lotereja
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вовремя задержали , амнистия для казнокрадов ещё не закончилась .
Цитата: КЕДЫ от 17.04.2017 19:26:06
На вид очень порядочный. Без сарказма. Лицо умное по крайней мере.
На вид очень порядочный. Без сарказма. Лицо умное по крайней мере.
Глупые до таких должностей не дослуживаются. Но одно другому не мешает.