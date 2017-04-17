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Шымкент
Жумагали ИСМАИЛОВ арестован?
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danilov 17 Апреля 2017 в 17:23:12
Бывший глава южно-казахстанского управления здравоохранения Жумагали ИСМАИЛОВ оказался под стражей. Такая информация поступила к нам сразу из нескольких инсайдерских источников. Попытка проверить ее достоверность и узнать подробности не увенчалась успехом. Силовики информацию об аресте официально не подтвердили, но и не опровергли. Более того, высокопоставленные чины в погонах в приватной беседе подтвердили сам факт задержания.



Узнать, в чем конкретно подозревают бывшего главного медика региона, нам не удалось. Однако достоверно известно, что Исмаилов года три как находился под колпаком у силовиков. В 2014 году прокуратура провела масштабную проверку подведомственной Исмаилову системы и нашла массу серьезнейших нарушений по многим вопросам, связанным с организацией работы системы здравоохранения.

По итогам прокурорской ревизии было уволено более двух десятков главврачей и высокопоставленных функционеров от медицины, а глава облздрава добровольно расстался со своим портфелем, написав в январе 2015 года заявление по собственному желанию. Затем благосклонная Фортуна на четыре месяца закинула Жумагали Казыбаевича в кресло советника заместителя премьер-министра РК, а оттуда, как свидетельствует биографическая справка, перебросила на должность гендиректора РГП “Республиканский центр развития здравоохранения”.

О дальнейших кадровых передвижениях доктора медицинских наук было неизвестно до тех пор, пока в марте этого года капризная госпожа Удача вновь не одарила своего фаворита. На этот раз везунчик Исмаилов в результате розыгрыша стал обладателем элитной трехкомнатной квартиры в Алматы.

В интервью журналистам профессор Исмаилов рассказал, что сейчас руководит национальным научным центром физиопульмонологии в Алматы.

Однако фортуна отвернулась от своего баловня, и 11 апреля этого года Альфарабийским районным судом Шымкента был санкционирован арест Жумагали Исмаилова по части 3 статьи 262 ч. 6 УК (“создание и руководство организованной группой, преступной организацией, совершенные лицом с использованием своего служебного положения”) и части 6 ст. 253 (“коммерческий подкуп, совершенный преступной группой или в особо крупном размере”). Если следствие окажется правым и сможет доказать инкриминируемые арестованному врачу преступления, то бывшему главе облздрава светит до 15 лет лишения свободы.

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/04/14/54471-fortuna-lotereja
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 17.04.2017 в 17:45:57   # 596937

Вовремя задержали , амнистия для казнокрадов ещё не закончилась .
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  arhar 17.04.2017 в 18:43:33   # 596951
будет новая амнистия
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  КЕДЫ 17.04.2017 в 19:26:06   # 596954
На вид очень порядочный. Без сарказма. Лицо умное по крайней мере.
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  TATARIN7 17.04.2017 в 19:52:08   # 596956
Кому надо, про кого надо, все знают
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  Mikado 17.04.2017 в 20:51:13   # 596966
Цитата: КЕДЫ от 17.04.2017 19:26:06
На вид очень порядочный. Без сарказма. Лицо умное по крайней мере.


Глупые до таких должностей не дослуживаются. Но одно другому не мешает.
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