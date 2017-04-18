Прокурор ЮКО предлагает упразднить местную полицейскую службу

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danilov 18 Апреля 2017 в 09:19:50
Неэффективность этого проекта глава надзорного органа обосновал статистикой, которую озвучили на координационном совете. Иманов предложил Генпрокурору упразднить это структурное подразделение. В свою очередь полицейские просят, наоборот, увеличить штат. Именно нехватка сотрудников, по мнению стражей порядка, является главной причиной отрицательных. Впервые за 7 лет полицейским Шымкента удалось снизить уровень преступности. По данным руководства МПС, с начала года в третьем мегаполисе страны было зарегистрировано около 5 тысяч правонарушений — это на 20 % меньше чем в прошлом году. Дороги патрулируются, а за порядком в микрорайонах Шымкента следят 500 видеокамер. Установка камер продолжится, а над Чапаевкой и Ворошиловкой и вовсе готовы запустить квадрокоптеры. Однако эти грандиозные планы могут сорваться. Выяснилось, что полицейской службе остро не хватает сотрудников, осуществляющих видеоконтроль. С просьбой увеличить штат, руководство МПС обратилось к властям.
«Несмотря на то, что МПС финансируется местными исполнительными органами, акимат не можем решать вопросы о дополнительном штате. Есть определенный лимит. И он утверждается Постановлением Правительства»,- сказал заместитель акима ЮКО Ербол Садыр.
Ибрахим Иманов и вовсе высказался о том, что увеличивать штат полицейских нет необходимости. Видеоконтроль за обстановкой в городе он бы передал акиму. А работников набрал через центры занятости населения, либо из числа юридических лиц, имея ввиду частные охранные агентства. Такая мера разрешена действующим законодательством.
«Закон называется «Об участии граждан в охране общественного порядка». И там местный бюджет предусматривает денег сколько угодно. А почему этот закон не изменить в сторону участия юридических лиц?! Сколько у нас, вот смотрите, юридических лиц, охранных фирм. Мы им деньги можем выделить, а почему юридическим лицам не можем платить? То есть им же предусмотреть там же бюджет. Утром — стулья, вечером — деньги»,- считает прокурор ЮКО Ибрагим Иманов.
Мнение прокурора области Габидулла Абдрахимов поддержал.
«Я поддерживаю увеличение денег на технологии, но здесь, наверное, смысла нет сейчас увеличивать штатные единицы. Это нас никто не поддержит. Я в тот раз провел исследование сам — если проводить анализ с европейскими странами, численность полиции на душу населения у нас больше чем в Европейских странах»,-считает аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Обеими руками против раздувания штата полицейских и депутат Умирзак Мелдеханов. Более того, он выступил за упразднение МПС. Мельдеханов предложил убрать патрульную службу с дорог и расформировать их на полицейских участковых, а вместо патрулей установить интеллектуальные перекрестки. Но почему члены координационного совета так ополчились против стражей порядка? Причину объяснил Ибрахим Иманов. Он признался, что уличил сотрудников местной полиции в очковтирательстве и пустил по следу МПС-ников спецпрокуроров. Итоги проверок себя оправдали.
«Из 100, 70 %, которые отклоняются от маршрута. Вот вам человеческий фактор. Вот вам люди. И те люди, которые потом зигзагами ездят по городу, создают видимость благополучия и это возглавляет ни кто-нибудь, а сам начальник местной полиции. Занимается пиаром вместо того, чтобы работать. И вот мы сказали —
Ибрахим Иманов предложил Генпрокурору отказаться от МПС. Поскольку, чтобы контролировать ее работу, акиматам необходимо создать дополнительное подразделение. Либо необходимо передать эту службу в ведение ДВД, сократить штат и сократить выделяемый бюджет. Вместо этого повысить квалифицированные требования и заработную плату участковым полицейским, особенно это касается сел, где уровень раскрываемости преступлений не превышает 20 %.
http://tvk-uko.kz/2017/04/17/mestnaya-politsejskaya-sluzhba-nam-ne-nuzhna-ibrahim-imanov/