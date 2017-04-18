Открытие мотосезона-2017 в Шымкенте

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danilov 18 Апреля 2017 в 10:00:57
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Цитата: einer от 18.04.2017 12:42:07
И зачем эти открытия делают в таком формате? Нельзя просто собраться в одном месте и "пофестивалить"? Нет же, собираются в одной части города и едут толпой на другой конец, создавая при этом всем огромные неудобства на дороге. Пробок из-за них немерено создалось.
И зачем эти открытия делают в таком формате? Нельзя просто собраться в одном месте и "пофестивалить"? Нет же, собираются в одной части города и едут толпой на другой конец, создавая при этом всем огромные неудобства на дороге. Пробок из-за них немерено создалось.
ну какбэ это типа сообщества .. типа они другие .. и хотят заявить о себе .. .. ЛГБТ сообщества тоже кричат всему миру: мол зырте на нас мы педики и мы этим гордимся .. ходют .. маршы организовывают .. улицы перекрывают .. движения затрудняют