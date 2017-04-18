Открытие мотосезона-2017 в Шымкенте

И зачем эти открытия делают в таком формате? Нельзя просто собраться в одном месте и "пофестивалить"? Нет же, собираются в одной части города и едут толпой на другой конец, создавая при этом всем огромные неудобства на дороге. Пробок из-за них немерено создалось.