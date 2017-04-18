Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Открытие мотосезона-2017 в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Апреля 2017 в 10:00:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  rec 18.04.2017 в 10:03:14   # 596996
Извините,что не в тему, кто-нибудь знает эл.почту админа?
поощрить | покарать
  sarmat 18.04.2017 в 11:02:27   # 597000
Это секретная информация.
поощрить | покарать
  PLEXus 18.04.2017 в 11:03:04   # 597001
Это там Баканов кувалдой стучал?
поощрить | покарать
  einer 18.04.2017 в 12:42:07   # 597029
И зачем эти открытия делают в таком формате? Нельзя просто собраться в одном месте и "пофестивалить"? Нет же, собираются в одной части города и едут толпой на другой конец, создавая при этом всем огромные неудобства на дороге. Пробок из-за них немерено создалось.
поощрить (3) | покарать
  Yerla 18.04.2017 в 13:24:08   # 597039
хрустики? ненавижу бл*ть хрустиков (с)
поощрить | покарать
  Yerla 18.04.2017 в 13:37:08   # 597042
Цитата: einer от 18.04.2017 12:42:07
И зачем эти открытия делают в таком формате? Нельзя просто собраться в одном месте и "пофестивалить"? Нет же, собираются в одной части города и едут толпой на другой конец, создавая при этом всем огромные неудобства на дороге. Пробок из-за них немерено создалось.


ну какбэ это типа сообщества .. типа они другие .. и хотят заявить о себе .. .. ЛГБТ сообщества тоже кричат всему миру: мол зырте на нас мы педики и мы этим гордимся .. ходют .. маршы организовывают .. улицы перекрывают .. движения затрудняют
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь