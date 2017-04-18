ЮКО не хватает, как минимум, четырех больниц
danilov 18 Апреля 2017 в 10:25:12
В регионе не хватает больниц. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Роза Жаукимова, отчитываясь перед членами «Нур Отан» — кураторами по направлению «Здравоохранение». По программе государственно-частного партнерства необходимо построить 4 лечебницы, отвечающие санитарным требованиям. В прошлом году на Южно-Казахстанскую область по программе «Денсаулык» из государственного бюджета было выделено более 18 млрд. тенге. На эти деньги было куплено 1275 единиц медоборудования. В текущем году из госказны вновь выделена внушительная сумма на улучшение оснащенности медучреждений до 67%.
«Всего в области у нас есть более 800 медицинских учреждений. В результате проведенного исследования выяснилось, что в 365 из них необходимо реконструировать. Срочный капитальный ремонт требуется провести в 131 здании»,- призналась заместитель руководителя областного управления здравоохранения ЮКО Роза Жаукимова.
Роза Жаукимова подняла острую проблему нехватки больниц. В небольших палатах поликлиник устанавливают максимальное количество кушеток. Поэтому есть необходимость в строительстве новых лечебниц. А для этого нужно привлечь коллег, работающих в частном секторе, говорит медик.
«Лишь 3 из 12 больниц города работают по санитарному нормативному плану, в остальных лечебницах наблюдается перебор пациентов. 3, 6 и 7 поликлиники были построены относительно недавно. Палаты там не тесные, поэтому проблем нет. Уже сейчас нужно начинать строительство 4 больниц»,- подчеркнула Роза Жаукимова.
К тому же в Южном Казахстане дефицит медработников. В сельские и городские больницы требуется около 230 молодых врачей. На семинаре также были рассмотрены вопросы по системе внедрения обязательного медицинского страхования. Сейчас по этому направлению во всех медучреждениях проводится определение статуса жителей.
http://tvk-uko.kz/2017/04/17/yuko-ne-hvataet-kak-minimum-chety-reh-bol-nits/