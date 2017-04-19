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Шымкент
Прокурор прав? - Просто круги нарезают
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danilov 19 Апреля 2017 в 16:57:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  WauTaH 19.04.2017 в 17:17:35   # 597313
Каждый день вижу подобные ситуации, прокурор прав.
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  strannikpv 19.04.2017 в 17:55:28   # 597316
Ментам солнце в глаза светило вот они и не заметили
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