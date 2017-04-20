1,5 тысячи китайцев работают на Шымкентском НПЗ

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Гость 19 Апреля 2017 в 22:47:15
12 апреля в Шымкент с рабочим визитом приехал министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ и посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП), половина акций которого принадлежит крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации CNPC, а остальная часть – «Казмунайгазу».
Причиной приезда министра Бозумбаева стала модернизация шымкентского НПЗ, которую по разным причинам не могут закончить вот уже несколько лет. На строительные и ремонтные работы в общей сложности предусмотрены 1,8 миллиарда долларов.
В выборе генерального подрядчика для проведения модернизации завода предпочтение отдали китайской строительной фирме CPECC, являющейся дочерней компанией корпорации CNPC.
Соответственно, на строительных объектах НПЗ теперь трудятся граждане КНР. А вот о том, сколько их на самом деле, до недавнего времени ходили различные разговоры.
Во время встречи министра энергетики с руководством ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», прозвучала любопытная информация. Вице-президент строительной фирмы СРЕСС МУ Хуадун сообщил Канату Бозумбаеву, что на территории шымкентского НПЗ в строительстве заняты около четырех тысяч человек. Из них три тысячи – китайцы, остальная тысяча – казахстанские рабочие, было сказано на официальной встрече.
Эта информация вызвала в социальных сетях эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи, начиная от простых казахстанцев и заканчивая известными медийными персонами, возмутились таким несправедливым соотношением количества иностранцев и местной рабочей силы, занятых на стратегически важном для Казахстана объекте.
Люди стали задаваться вопросами, сколько получают китайские рабочие на ПКОП, куда они платят налоги и какова разница между их зарплатами и доходами казахстанцев.
Проигнорировать мнение масс руководство шымкентского нефтеперерабатывающего завода просто не могло.
Ответ готовили почти неделю.
Во вторник, 18 апреля, пресс-служба ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» разослала журналистам релиз, где говорится, что количество китайцев на ШНПЗ намного меньше, чем все подумали. А в случившемся информационном скандале даже нашли крайнего.
- 12 апреля на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе состоялось рабочее совещание министра энергетики РК К. Бозумбаева с руководством ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и АО «КазМунайГаз» по реализации проекта модернизации и реконструкции завода. Данное мероприятие было открыто для представителей СМИ. Во время совещания вследствие некорректного перевода с китайского языка прозвучала искаженная информация о численности работников, занятых на различных участках строительства новых установок и оборудования завода в рамках модернизации. Так, на сегодняшний день в проекте модернизации ШНПЗ задействованы 4760 человек. Из них 3287 человек – казахстанские работники, 1473 – граждане Китайской Народной Республики (узкоспециализированные инженеры, квалифицированные рабочие), которые привлечены для строительства технологических установок завода. Таким образом, количество иностранной рабочей силы на строительных площадках ШНПЗ составляет 30,95%, что полностью соответствует соотношению местной рабочей силы к иностранной, установленному для реализации приоритетного проекта. Все официальные разрешения на привлечение иностранной рабочей силы на период строительства новых установок по проекту модернизации выдаются согласно установленным квотам, - сообщает пресс-служба ПКОП.
Любопытно то, что информация о том, что китайских рабочих на шымкентском НПЗ больше, чем казахстанских, звучала и в прошлом году.
В мае 2016 года во время пресс-тура на территорию завода журналистам показали, как живут и работают иностранцы.
Недалеко от объектов строительства для них установили городок для временного проживания со всеми необходимыми удобствами, рассказывал и показывал директор департамента инжиниринга и новых проектов Сейлхан ДЖУСУПБЕКОВ.
Тогда же он сообщил, что «численность казахстанских рабочих меньше, чем китайских: 250 на 600».
Правда, в прошлом году общественность восприняла эту информацию не так болезненно, как в этот раз. Да и руководство ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» не бросилось тогда опровергать эти данные.
Между тем, тема скопления китайских граждан на территории ЮКО всплывает не в первый раз.
В 2016 году в южноказахстанских СМИ появилась информация о существовании в регионе небольшого автономного городка, где якобы живут и работают граждане Китая. Чайнатауном местные жители называли южно-казахстанский филиал ТОО «Азиатский газопровод», расположенный в одном из сел Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
С целью проверить информацию о проживании там 1500 китайцев мы съездили в этот район, однако на режимный объект корреспондента Ratel.kz не пустили.
Позже, когда статья «В ЮКО появился чайнатаун?» вызвала резонанс, руководство филиала ТОО «Азиатский газопровод» в срочном порядке организовало пресс-тур, где и развенчало миф о существовании на их территории китайского городка.
А что касается Шымкентского НПЗ, в связи с возникшим шумом вокруг китайских рабочих на его объектах, руководству завода было бы не лишним показать общественности быт своих работников, а не ограничиваться сухим письменным ответом, не подкрепленным никакими доказательствами.
http://www.ratel.kz/raw/15_tysjachi_kitajtsev_rabotajut_na_ shymkentskom_npz
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Шыме ситуация скорее всего связана с опытом китайских работяг-строителей именно на таких объектах.
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2017 00:13:41
а почему это вызывает возмущение? ну работают и работают. в РФ тоже на стройках предпочитают работать с бригадами из СА или Украины, с местной пьющей ленивой хуитой много не настроишь. Ни разу не слышал возмущений по этому поводу.
В Шыме ситуация скорее всего связана с опытом китайских работяг-строителей именно на таких объектах.
а почему это вызывает возмущение? ну работают и работают. в РФ тоже на стройках предпочитают работать с бригадами из СА или Украины, с местной пьющей ленивой хуитой много не настроишь. Ни разу не слышал возмущений по этому поводу.
В Шыме ситуация скорее всего связана с опытом китайских работяг-строителей именно на таких объектах.
наверно потому что в РФ работают там, где сами россияне считают по каким либо причинам для себя не возможно - дворники, грузчики, разнорабочие и т.д.
зарплату им платят минимально-возможную.
а китайским рабочим не платят по минималке в 22 тысяче тенге. 80% шымкентцев с радостью поменяються работой с любым из этих китайцем на этом заводе