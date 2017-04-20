1,5 тысячи китайцев работают на Шымкентском НПЗ

а почему это вызывает возмущение? ну работают и работают. в РФ тоже на стройках предпочитают работать с бригадами из СА или Украины, с местной пьющей ленивой хуитой много не настроишь. Ни разу не слышал возмущений по этому поводу.В Шыме ситуация скорее всего связана с опытом китайских работяг-строителей именно на таких объектах.