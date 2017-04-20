Африканских сомов разводят в Южно-Казахстанской области

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Гость 19 Апреля 2017 в 21:40:26
На сегодняшний день в хозяйстве, где имеется около 100 тысяч мальков, созданы все необходимые условия, сообщили в пресс-службе акима ЮКО, передает Казинформ. Мясо африканского сома пользуется спросом у жителей Толебийского района, городов Шымкент и Туркестан. В ближайшее время планирует получить государственный кредит и дальше развивать свою деятельность.
http://www.ratel.kz/kaz/afrikanskih_somov_razvodjat_v_juzhn o_kazahstanskoj_oblasti_