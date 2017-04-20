Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Африканских сомов разводят в Южно-Казахстанской области
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Апреля 2017 в 21:40:26
Тюлькубасские крестьяне занимаются разведением африканских сомов в родниках. Рыбы, обитающие в специальных бассейнах, привезены из России.

На сегодняшний день в хозяйстве, где имеется около 100 тысяч мальков, созданы все необходимые условия, сообщили в пресс-службе акима ЮКО, передает Казинформ. Мясо африканского сома пользуется спросом у жителей Толебийского района, городов Шымкент и Туркестан. В ближайшее время планирует получить государственный кредит и дальше развивать свою деятельность.


http://www.ratel.kz/kaz/afrikanskih_somov_razvodjat_v_juzhn o_kazahstanskoj_oblasti_
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 20.04.2017 в 01:01:29   # 597374
Знаем мы такое развитие, так же как и заводы закрытые((((
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь