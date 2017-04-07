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Шымкент
Ученики школы поселка Атакент ЮКО обвинили учителя физкультуры в побоях
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Гость 19 Апреля 2017 в 21:44:50
Девятиклассники обвинили учителя физкультуры в побоях и издевательствах. Ученики девятого класса школы им. Сатпаева в поселке Атакент ЮКО написали обращение на сайт Прокуратуры ЮКО в блоге «Вопросы-ответы». Жалоба адресована прокурору Южно-Казахстанской области, передает otyrar.kz.

Ученики жалуются прокурору на весьма своеобразные методы воспитания, которые использует их учитель физкультуры. «… Наш учитель по физкультуре Сабит не учит а мучить нас, мы понимаем что он боксер но мы же не живая груша, и мы устали. Вот вчера на ученик 9 класа попал в поликлинику травмой головы..» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Прокурор Ибрагим Иманов ответил: «Для рассмотрения по существу и принятия законного решения направляется электронное обращение о неправомерных действиях преподавателя физкультуры средней школы №10 имени К. Сатпаева. О принятом решении необходимо сообщить в прокуратуру района до 28.04.2017 года».

otyrar.kz
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