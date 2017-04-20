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Шымкент
Подтвердилась информация об аресте Жумагали Исмаилова
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danilov 20 Апреля 2017 в 16:00:05
Экс-руководитель управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Жумагали Исмаилов помещен под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на областной суд.

Сообщается, что постановление вынесено 17 апреля. Срок исчисляется до 8 июня. До этого Аль-Фарабийский районный суд вынес решение о заключении Исмаилова под стражу, но оно было оспорено.

По данным суда, ему предъявлены обвинения по статьям 253, части 6 УК РК «Коммерческий подкуп» и 262, части 3 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них».

Согласно данным портала Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК (Национального центра проблем туберкулеза), Жумагали Исмаилов занимал должность директора этой организации с марта 2016 года.

В 2012 году сообщалось о том, что 28 главных врачей больниц Южного Казахстана потребовали отставки начальника управления здравоохранения ЮКО Жумагали Исмаилова. Они обвинили его в грубости и хамстве по отношению к подчиненным и в лоббировании интересов определенных фирм при проведении тендеров.

По итогам проверки специальной комиссии главный врач области получил выговор от акима ЮКО Аскара Мырзахметова за то, что нарушил правила Кодекса чести госслужащих в отношениях с подчиненными, что не помешало руководители областного здрава получить награду.

В октябре 2012 года начальник управления здравоохранения ЮКО Ж. Исмаилов получил нагрудный знак «Алтын кыран». Жумагали Исмаилову вручили диплом и сертификат независимой потребительской экспертизы и нагрудный знак «Алтын кыран». Помимо качества оказанных услуг региональная лига потребителей «Кыран» при оценке работы учитывала и своевременное реагирование на жалобы, профессионализм и умение работать на перспективу.

Tengrinews.kz
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  Skype 20.04.2017 в 18:03:47   # 597636
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