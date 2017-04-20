Большая вода из Узбекистана грозит подтоплениями в ЮКО

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:01:34
«В ближайшие сутки продолжается увеличение водоносности и расходы воды в реке Сырдарья достигнут у поста Чиназ 1,5-1,6 тысяч кубометров в секунду. В нижнем течении Чирчика — до 500-550 кубометров в секунду. В этой связи возможно подтопление пойменных участков и территории, прилегающей к руслам рек», — говорится в сообщении узбекских метеорологов.
В свою очередь в РГП «Казгидромет» пояснили, что вода из Узбекистана идет в Казахстан, и из-за повышенного притока по реке Сырдарья на территории Узбекистана также ожидается увеличение притока водности в Шардаринское водохранилище в Южно-Казахстанской области.
Таким образом, штормовое предупреждение объявлено в Южно-Казахстанской области. На заседании правительства во вторник министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов сообщил о том, что в случае возникновения опасной ситуации на Шардаринском водохранилище, есть соглашение с узбекской стороной о перенаправлении дополнительных объемов воды в Узбекистан.
Sputnik Казахстан
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Пастафариан 20.04.2017 в 16:25:12 # 597577