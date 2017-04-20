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Шымкент
Большая вода из Узбекистана грозит подтоплениями в ЮКО
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danilov 20 Апреля 2017 в 16:01:34
Из-за движения больших объемов воды в сторону Южно-Казахстанской области есть угроза повышения уровня Шардаринского водохранилища. «Узгидромет» распространил штормовое предупреждение для Казахстана. По данным ведомства, в сторону Южно-Казахстанской области движется большой поток воды, который может осложнить и без того серьезную паводковую ситуацию в соседней республике, сообщает Sputnik Казахстан.

«В ближайшие сутки продолжается увеличение водоносности и расходы воды в реке Сырдарья достигнут у поста Чиназ 1,5-1,6 тысяч кубометров в секунду. В нижнем течении Чирчика — до 500-550 кубометров в секунду. В этой связи возможно подтопление пойменных участков и территории, прилегающей к руслам рек», — говорится в сообщении узбекских метеорологов.

В свою очередь в РГП «Казгидромет» пояснили, что вода из Узбекистана идет в Казахстан, и из-за повышенного притока по реке Сырдарья на территории Узбекистана также ожидается увеличение притока водности в Шардаринское водохранилище в Южно-Казахстанской области.

Таким образом, штормовое предупреждение объявлено в Южно-Казахстанской области. На заседании правительства во вторник министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов сообщил о том, что в случае возникновения опасной ситуации на Шардаринском водохранилище, есть соглашение с узбекской стороной о перенаправлении дополнительных объемов воды в Узбекистан.

Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 20.04.2017 в 16:25:12   # 597577
- С масленицей БЛЯЯЯ !, че в этом году на Дарью , осенью подъедим
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  Tigr2 20.04.2017 в 16:48:45   # 597591
ВОДА ЕСТЬ ВЕЗДЕ, НО ТОПИТ ТОЛЬКО НАС (имею ввиду окружающее нас государства +-)...Б..Я!! Люди и возле океанов живут и хоть бы хны....
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  sarmat 20.04.2017 в 16:54:24   # 597594
В Аральское озеро эту воду.
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  Yerla 20.04.2017 в 17:16:34   # 597608
мы тут в степи кажный год тонем .. .. ребят из Холанда и Венеции с нас худееют пади, как это мы так умудряемсу
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