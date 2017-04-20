В Шымкенте автомобиль влетел в уличный туалет, где находилась женщина

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:18:35
«Они оттуда ехали, как пассажир сам говорит. Их, как я поняла, занесло, водитель не справился с управлением и въехал сюда»,- рассказала разбуженная аварией соседка.
Водитель «Опеля» не только разрушил забор, но машина еще протаранила уличный туалет, в которой в момент удара была женщина, благо она не пострадала. В результате столкновения автомобиль перевернулся.
«Грохот услышали, выскочили, а она перевернута. Мы сами поставили на колеса»,- рассказал житель пострадавшего дома.
По сравнению с ущербом нанесенным ограждению, владелец «Опеля» легко отделался, автомобилю нанесен минимальный урон. Жители вызвали на место происшествия полицейских, которые, судя по всему, забрали водителя на медицинское освидетельствование, так как было подозрение, что он нетрезв.
http://tvk-uko.kz/2017/04/19/v-shy-mkente-avtomobil-vletel-v-ulichny-j-tualet-gde-nahodilas-zhenshhina/
Комментарии, по рейтингу, по дате
З.Ы. шутка юмора, надеюсь у нее все в порядке.