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Шымкент
В Шымкенте автомобиль влетел в уличный туалет, где находилась женщина
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danilov 20 Апреля 2017 в 16:18:35
ДТП произошло накануне ночью. Мирно спавших жителей улицы Балтийская разбудил сильный грохот. Когда обеспокоенные люди вышли на улицу, чтобы разобраться в чем дело, увидели «Опель», разрушивший забор соседского дома.



«Они оттуда ехали, как пассажир сам говорит. Их, как я поняла, занесло, водитель не справился с управлением и въехал сюда»,- рассказала разбуженная аварией соседка.

Водитель «Опеля» не только разрушил забор, но машина еще протаранила уличный туалет, в которой в момент удара была женщина, благо она не пострадала. В результате столкновения автомобиль перевернулся.

«Грохот услышали, выскочили, а она перевернута. Мы сами поставили на колеса»,- рассказал житель пострадавшего дома.

По сравнению с ущербом нанесенным ограждению, владелец «Опеля» легко отделался, автомобилю нанесен минимальный урон. Жители вызвали на место происшествия полицейских, которые, судя по всему, забрали водителя на медицинское освидетельствование, так как было подозрение, что он нетрезв.

http://tvk-uko.kz/2017/04/19/v-shy-mkente-avtomobil-vletel-v-ulichny-j-tualet-gde-nahodilas-zhenshhina/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 20.04.2017 в 16:49:56   # 597592
у женщины шок?
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  WauTaH 20.04.2017 в 17:15:00   # 597606
Женщина: "Ой, спасибо большое! Столько мучилась с запорами, а тут как рукой сняло!"
З.Ы. шутка юмора, надеюсь у нее все в порядке.
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  старик 20.04.2017 в 17:42:06   # 597623
Теперь кишечник бедной женщины будет "заикаться" от испуга.
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