Продавца краснокнижных тюльпанов задержали на трассе в ЮКО

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:19:54
К примеру, 15 апреля в Казыгуртском районе на трассе Алматы-Термез стражи порядка задержали местного жителя, 1979 г.р., торговавшего у дороги незаконно сорванными тюльпанами, занесенными в Красную книгу. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у мужчины 16 краснокнижных тюльпанов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК КР «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Проводится досудебное расследование.
А, 16 апреля в Сарыагашском районе сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД ЮКО установили факт незаконной добычи природных ресурсов на берегу реки Келес. В ходе рейда полицейские задержали 52-летнего мужчину, который промышлял незаконной добычей гравия на берегу реки с помощью экскаватора и грузовой автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование.
Работа в данном направлении продолжаются.
http://tvk-uko.kz/2017/04/19/prodavtsa-krasnoknizhny-h-tyul-panov-zaderzhali-na-trasse-v-yuko/
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Blackadder 20.04.2017 в 16:55:28 # 597596
Теперь эта преступная мразь получит 10 лет без права амнистии!!!!
На свободу (после 2 месяцев отсидки, по амнистии) с чистой совестью вышел мудак спиздивший 16 миллионов тенге. И поверьте мне, он сокро снова будет у корыта...
Работа в данном направлении продолжаются. Зачем ехать так далеко ? В городе на реке бадам район скотского рынка полным ходом идёт добыча... Я не раз обращался куда нужно, но у вы, видать там крыша мощная...
Цитата: старик от 20.04.2017 17:39:52Продать.
Этого под амнистию не подведут, намотают по полной! Нехорошо конечно краснокнижные тюльпаны рвать и продавать, но думаю, что у бедолаги это единственный способ хоть что то заработать.
Этого под амнистию не подведут, намотают по полной! Нехорошо конечно краснокнижные тюльпаны рвать и продавать, но думаю, что у бедолаги это единственный способ хоть что то заработать.