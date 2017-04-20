Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Рыбак из Сарыагаша глушил рыбу в период нереста
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Апреля 2017 в 16:23:02
Жителю Сарыагашского района, глушившего рыбу электричеством, грозит уголовная ответственность. Сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира предоставили нам видеозапись, на которой они во время рейда на Шардаринском водохранилище задержали предполагаемого браконьера. Мало того, что сейчас объявлен нерестовый период и рыболовство в принципе запрещено, житель поселка Актау вышел на воду, вооруженный электроприборами, что является уголовно наказуемым деянием. Задержанного природоохранники передали в местное РОВД, и делом теперь занимается полиция. Всего за первый квартал нынешнего года только на территории Шардаринского водохранилища сотрудники рыбинспекции зарегистрировали более 50 фактов браконьерства .

«До сегодняшнего дня вскрыто 56 административных, в том числе 2 уголовных материала. Уголовные материалы за ловлю рыбы электроудочкой. Административные материалы в сумме более 600 тысяч тенге наложено АДМ штрафов, практически 100% взысканы»,- сообщил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЮКО Александр Брадучан.

http://tvk-uko.kz/2017/04/20/ry-bak-iz-sary-agasha-glushil-ry-bu-v-period-neresta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 20.04.2017 в 16:36:34   # 597579
ЗАЖАТЬ ЭЛЕКТРОЛОВОВ НАДО САЖАТЬ...Я БЫ ЕЩЕ НОСЫ Сразу ломал.., а потом бы сажал, и опять ломал...
поощрить | покарать
  Пастафариан 20.04.2017 в 16:38:42   # 597581
Поймали бича для честных люде, а как электриками кишела Дарья , так и кишит. -Суки!
поощрить (5) | покарать
  Свомпи 20.04.2017 в 16:46:52   # 597589
глушившего рыбу электричеством, грозит уголовная ответственность[i][/i]

И амнитстия чуваку не стветит, бедолага не убил же человека или не спиздил ярд с хуем.
поощрить (3) | покарать
  Стрельцов 20.04.2017 в 18:16:37   # 597639
на чью то территорию заплыл чувак или без крыши работает
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь