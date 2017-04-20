Рыбак из Сарыагаша глушил рыбу в период нереста

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:23:02
«До сегодняшнего дня вскрыто 56 административных, в том числе 2 уголовных материала. Уголовные материалы за ловлю рыбы электроудочкой. Административные материалы в сумме более 600 тысяч тенге наложено АДМ штрафов, практически 100% взысканы»,- сообщил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЮКО Александр Брадучан.
http://tvk-uko.kz/2017/04/20/ry-bak-iz-sary-agasha-glushil-ry-bu-v-period-neresta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 20.04.2017 в 16:38:42 # 597581
И амнитстия чуваку не стветит, бедолага не убил же человека или не спиздил ярд с хуем.