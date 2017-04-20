Ямочный ремонт на Тамерлановском шоссе стал причиной огромных заторов

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danilov 20 Апреля 2017 в 16:26:03
Дорожники сначала снимут один слой асфальта, затем займутся укладкой нового дорожного покрытия.
Дилдаш Абдешов, подрядчик: «Сегодня начали ямочный ремонт на Тамерлановском шоссе, параллельно ведется строительство на участке дороги около базара «Бекжан», а также по улице Гагарина. Ремонтные работы произвели в районе «Колоса». У нас есть специальная техника, так что с работой справимся. Призываем водителей и жителей города соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим!»
Дорожники в очередной раз обещают, что асфальт уложат качественно. Водители, которые часто ездят по Тамерлановскому шоссе, обещаниям не верят. Мол, несмотря на то, что это «президентская трасса», качество работ по укладке дорожного полотна оставляет желать лучшего. Пока не будет должного контроля, хороших дорог шымкентцам не видать.
«Не могу сказать, что доволен дорогами областного центра, — делится своим мнением проезжающий водитель. — После зимы особенно, все дороги разбиты. Сейчас начался ямочный ремонт и главное пожелание, чтобы дорожники постарались. Ведь своевременно платим транспортный налог! Имеем право требовать хорошие дороги!»
Водители общественного транспорта просят власти, чтобы те обратили внимание и на ямы возле остановок. После зимы останавливаться здесь небезопасно. Особенно, возле остановки «Алимбетова», по улице Байтурсынова.
Батырбек Бегимбетов, водитель автобуса №27: «Сами видели, как мы проехали ямы! Ведь это невозможно. Пассажиры возмущаются. А что я могу поделать? На дороге ведь их не высажу. Мне необходимо по правилам заехать в «кармашек» — а где кармашек? Одна сплошная яма! Городской администрации нужно отремонтировать и дороги на «Озере». И вообще, если честно, все улицы наши разбиты…»
Работники общественного транспорта уверены, что освоение денег на ремонт дорог должны взять на контроль депутаты разных уровней. Возможно тогда и результат будет. А горожанам, традиционно, необходимо запастись терпением. Ремонтные работы на дорогах будут вестись в Шымкенте до первых холодов.
Шынар Оразова
https://otyrar.kz/2017/04/yamochnyj-remont-na-tamerlanovskom-shosse-stal-prichinoj-ogromnyx-zatorov/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хоть начали делать и то хорошо.
взять на контроль депутаты разных уровней.чем больше проверяющих - тем меньше денег на ремонт дороги
Ремонтные работы на дорогах будут вестись в Шымкенте до первых холодов.Т.Е. всю весну, лето и осень
Quote:
Ямочный ремонт на ...стал причиной огромных заторов
Это значит всю тёплую пору город то там то сям будет толкаться в пробках. А как закончат то сразу же трубы менять понадобится. Чтоб по весне опять заняться темже. И так 🔄
Давайте немного потерпим. Пусть закончат.Да потерпим, хорошо бы строителям и чиновникам произнести слова извинений за неудобства. Качество ремонта выше не станет, а так, просто приятно было бы сознавать , что думают о нас, а не проворачивают в уме суммы откатов-перекатов.
Хоть начали делать и то хорошо.
Хоть начали делать и то хорошо.