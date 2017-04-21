В ЮКО арестован чиновник, требовавший с газеты "Караван" 30 млн тенге

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едридмадрид 21 Апреля 2017 в 18:57:59
Истец был арестован.
Мера пресечения была санкционирована 11 апреля Альфарабийским районным судом Шымкента. Ж.Исмаилов подозревается в создании и руководстве преступной группой с использованием своего служебного положения и коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст. 262 ч. 6, п. 3 и ст. 253, ч. 6 УК РК).
Иск Ж.Исмаилова к главному редактору газеты «Караван» Игорю Шахновичу и журналисту Ермеку Касымову о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству Бостандыкским районным судом Алматы 12 декабря.
Поводом стали статьи, размещенные на сайте издания под названиями «Закон сохранения коррупции. Как шымкенский колобок до Астаны докатился» (caravan.kz, 14.10.2016 г.) и «Караван» приносит извинения Бейбуту Атамкулову» (caravan.kz, 21.10.2016 г.).
Истец считает, что в публикациях содержится негативная информация о его деятельности, которая отрицательно его характеризует с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества и направлена на формирование у читателей негативного мнения о его личности.
Ж. Исмаилов просит признать распространенные в статьях сведения порочащими и не соответствующими действительности, опубликовать их опровержение, удалить публикации с сайта издания. Моральный вред истец оценил в 30 млн. тенге, которые просит взыскать с ответчиков солидарно.
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2329#sthash.q0M6PFxm.dpuf
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 21.04.2017 в 19:09:24 # 597939
Как шымкенский колобок до Астаны докатился
жгут робятки
Цитата: Blackadder от 21.04.2017 19:09:24Наивный он - да?
"Караван" не тем принадлежит кто "порожняк" гонит. Когда тебя "мочат" в "Караване" тебя не журналист мочит с редактором, а их владельцы.
"Караван" не тем принадлежит кто "порожняк" гонит. Когда тебя "мочат" в "Караване" тебя не журналист мочит с редактором, а их владельцы.
Цитата: Blackadder от 21.04.2017 19:09:24
"Караван" не тем принадлежит кто "порожняк" гонит. Когда тебя "мочат" в "Караване" тебя не журналист мочит с редактором, а их владельцы.
"Караван" не тем принадлежит кто "порожняк" гонит. Когда тебя "мочат" в "Караване" тебя не журналист мочит с редактором, а их владельцы.
точно подметили. особенно умиляют вообще такие выражения как "принципиальный журналист", "бесстрашный журналист" ну и т.п.