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Шымкент
В ЮКО женщина в 30 лет стала матерью-героиней
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едридмадрид 21 Апреля 2017 в 19:01:06
Шымкентская газета «Замана» рассказывает об Улбосын ЖАСЫМБЕКОВОЙ, жительнице села им. Т. Рыскулова в Тюлькубаском районе ЮКО, которая в 30 лет стала многодетной матерью-героиней.



У женщины, приехавшей с мужем по программе «С дипломом в село», 8 детей.
Старшая учится в 4 классе, а младшим близнецам чуть больше 2 лет.

После 5 девочек родители, наконец, дождались мальчика, которому 3 года, а в 2015 родились еще двое близнецов-мальчиков.
В семье молодых врачей 3 пары близнецов.

http://www.zamana.kz/kz/akparat/16-ajry-sha-a-parattar/1402-30-zhasynda-batyr-ana-atangan-ulbolsyn
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koleso 21.04.2017 в 19:03:38   # 597935
A govoryat chto vrachi malo zarabatyvayut
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  Типчик 21.04.2017 в 19:14:08   # 597943
Triple double
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  Zoggyla 21.04.2017 в 19:21:25   # 597948
Ацко!
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  MишаМашкевич 21.04.2017 в 19:32:32   # 597953
Не моё это дело конечно, но у меня чет не сходится. Мед.образование 9 лет. 16 (сред.образование)=25. Детей 8. Когда она интересно работала по специальности? Если ей только 30.
А если это правда, то ей надо писать книгу. Я б купила.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 19:44:11   # 597959
Цитата: MишаМашкевич от 21.04.2017 19:32:32
Не моё это дело конечно, но у меня чет не сходится. Мед.образование 9 лет. 16 (сред.образование)=25. Детей 8. Когда она интересно работала по специальности? Если ей только 30.
А если это правда, то ей надо писать книгу. Я б купила.
Она с мужем приехала, так что вроде бы как в нагрузку по программе.
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  332-712 21.04.2017 в 22:17:52   # 598006
у моей сестренки пять девочек и один мальчик.
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