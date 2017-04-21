В ЮКО женщина в 30 лет стала матерью-героиней

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едридмадрид 21 Апреля 2017 в 19:01:06
У женщины, приехавшей с мужем по программе «С дипломом в село», 8 детей.
Старшая учится в 4 классе, а младшим близнецам чуть больше 2 лет.
После 5 девочек родители, наконец, дождались мальчика, которому 3 года, а в 2015 родились еще двое близнецов-мальчиков.
В семье молодых врачей 3 пары близнецов.
http://www.zamana.kz/kz/akparat/16-ajry-sha-a-parattar/1402-30-zhasynda-batyr-ana-atangan-ulbolsyn
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 21.04.2017 в 19:32:32 # 597953
А если это правда, то ей надо писать книгу. Я б купила.
Цитата: MишаМашкевич от 21.04.2017 19:32:32Она с мужем приехала, так что вроде бы как в нагрузку по программе.
Не моё это дело конечно, но у меня чет не сходится. Мед.образование 9 лет. 16 (сред.образование)=25. Детей 8. Когда она интересно работала по специальности? Если ей только 30.
А если это правда, то ей надо писать книгу. Я б купила.
Не моё это дело конечно, но у меня чет не сходится. Мед.образование 9 лет. 16 (сред.образование)=25. Детей 8. Когда она интересно работала по специальности? Если ей только 30.
А если это правда, то ей надо писать книгу. Я б купила.