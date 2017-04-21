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danilov 21 Апреля 2017 в 16:48:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26Всеобщая нищета?
Quote:
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
В департаменте по делам госслужбы ЮКО хотят отучить чиновников брать взятки
Хотят, но не могут...
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:59:43
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26Всеобщая нищета?
Quote:
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Да не, руки поотрубывать.
Цитата: Manitu от 21.04.2017 17:00:46Не вариант. Другие рукохваты придут.
Да не, руки поотрубывать.
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:59:43
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26Всеобщая нищета?
Quote:
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.
Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Да не, руки поотрубывать.
едридмадрид 21.04.2017 в 17:08:04 # 597907
" Чиновники - они не дураки
И слеплены ребята не из теста.
Растут у них параметры руки.
Не уточняю - из какого места... "