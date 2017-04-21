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Шымкент
В департаменте по делам госслужбы ЮКО хотят отучить чиновников брать взятки
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danilov 21 Апреля 2017 в 16:48:44
В Департаменте ЮКО по делам госслужбы хотят отучить чиновников брать взятки. Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 21.04.2017 в 16:51:55   # 597892
Че реально берут взятки?...не может быть...
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  shlenchak 21.04.2017 в 16:56:39   # 597895
Хотят козлов капустой отгонять от огорода!!!!
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  Manitu 21.04.2017 в 16:58:26   # 597896
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.

Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 16:59:43   # 597897
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.

Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Всеобщая нищета?
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  DuMoH 21.04.2017 в 17:00:36   # 597899
Quote:
В департаменте по делам госслужбы ЮКО хотят отучить чиновников брать взятки

Хотят, но не могут...
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  Manitu 21.04.2017 в 17:00:46   # 597900
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:59:43
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.

Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Всеобщая нищета?

Да не, руки поотрубывать.
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  Zoggyla 21.04.2017 в 17:02:01   # 597903
Цитата: Manitu от 21.04.2017 17:00:46
Цитата: Zoggyla от 21.04.2017 16:59:43
Цитата: Manitu от 21.04.2017 16:58:26
Quote:
Основной упор не на карательной практике, а на профилактике, выявлении и устранении самих причин и условий, способных привести к коррупционному преступлению.

Чтобы не брали взятки, надо создать такие условия, при которых брать взятку будет не чем.
Всеобщая нищета?

Да не, руки поотрубывать.
Не вариант. Другие рукохваты придут.
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  едридмадрид 21.04.2017 в 17:08:04   # 597907


" Чиновники - они не дураки
И слеплены ребята не из теста.
Растут у них параметры руки.
Не уточняю - из какого места... "
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