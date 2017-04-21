Два рабочих получили травмы после ЧП на заводе в Шымкенте

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danilov 21 Апреля 2017 в 17:17:37
«В приемный покой поступили двое мужчин 1956 и 57 годов рождения. Они получили производственную травму. 60-летний пострадавший получил перелом правого бедра и икроножной кости, он направлен в реанимацию. Второй мужчина положен в отделение травматологии- у него повреждены обе ноги. Состояние здоровья поступивших оценивается как стабильное. С их слов, травму они получили на территории предприятия в микрорайоне Тассай. Оба жители Шымкента»,- сообщил дежурный-травматолог Аскар Абдумауленов.
Позже в больницу приехал мужчина, который, судя по всему, является представителем предприятия. Присутствие видеокамеры его не особо обрадовало, отвечать на вопросы нашего репортера он не стал.
Если пострадавшие действительно являются работниками компании, то предприятие должно будет проинформировать о происшествии инспекцию по труду, которая также займется выяснением причин произошедшего. Вероятно ими же будет поставлен вопрос о компенсации пострадавшим. Отметим, что травмированных также навестили сотрудники полиции.
http://tvk-uko.kz/2017/04/21/dva-rabochih-poluchili-travmy-posle-chp-na-zavode-v-shy-mkente/
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