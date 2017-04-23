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Шымкент
Житель Шымкента нашел 2 млн тенге и вернул хозяину
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Rebel 23 Апреля 2017 в 01:56:48
В Шымкенте завскладом строительной компании Куаныш Накыпбеков нашел борсетку с 2 млн тенге. И вернул их.

Об этом необычном случае рассказал в Facebook топ-менеджер строительной компании Алтай Айнабек. По его словам, вечером 21 апреля после работы Куаныш Накыпбеков нашел борсетку, в которой, кроме крупной суммы, были документы.

По документам работник стройкомпании начал искать хозяина богатств. Он обратился в ближайшие магазины, но безрезультатно. Затем его друзья проверили имя владельца борсетки в соцсетях и нашли его.

Деньги, документы и прочие вещи были переданы хозяину в целости и сохранности.

«Не могу скрыть свою гордость и радость от того, что меня окружают такие замечательные, честные и ответственные люди. Мир не без добрых людей! Респект, Куаныш!» — поделился эмоциями Алтай Айнабек.

https://365info.kz/2017/04/zhitel-shymkenta-nashel-2-mln-tenge-i-vernul-hozyainu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DrAnDuLeT 23.04.2017 в 11:05:35   # 598163
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  КЕДЫ 23.04.2017 в 11:07:13   # 598165
А вы бы отдали ребятки?
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  Fotinij 23.04.2017 в 11:31:44   # 598166
Правильно сделал. Другого варианта и быть не должно.
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  КоТэ_НаРкОтЭ 23.04.2017 в 12:10:55   # 598168
честно не отдал бы
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  Любитель ММА 23.04.2017 в 12:41:44   # 598172
Я б тоже не отдал
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  Absolute 23.04.2017 в 13:14:17   # 598175
Все что лежит на земле дольше 5 минут. Ничейное)
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  андремас 23.04.2017 в 13:37:42   # 598176
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  Мура45 23.04.2017 в 14:05:33   # 598178
Цитата: андремас от 23.04.2017 13:37:42
Цитата: Absolute от 23.04.2017 13:14:17
Все что лежит
на земле дольше 5 минут. Ничейное)


А если стоИт?))


Тогда надо пнуть, подождать пять минут и..

А так, не катит, надо вернуть. Счастья эти бабки не принесут точно.
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  Шекспир 23.04.2017 в 14:24:57   # 598179
сложный выбор... с одной стороны чужое и ты знаешь кого, документы есть... а с другой стороны это же 2 ляма...
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  Шекспир 23.04.2017 в 14:25:37   # 598180
50 на 50... как буду в такой ситуации так решу
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  Sr. Leonsio 23.04.2017 в 14:44:56   # 598182
Если бы не было документов, то искать и давать объявления не стал бы. А вот когда есть адресат кому отдать, однозначно отдал бы. Никто не знает что это за деньги и на что они собирались. Может это последние на лечение.
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  jumanjiqz 23.04.2017 в 14:50:31   # 598183
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