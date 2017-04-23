Житель Шымкента нашел 2 млн тенге и вернул хозяину

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Rebel 23 Апреля 2017 в 01:56:48
Об этом необычном случае рассказал в Facebook топ-менеджер строительной компании Алтай Айнабек. По его словам, вечером 21 апреля после работы Куаныш Накыпбеков нашел борсетку, в которой, кроме крупной суммы, были документы.
По документам работник стройкомпании начал искать хозяина богатств. Он обратился в ближайшие магазины, но безрезультатно. Затем его друзья проверили имя владельца борсетки в соцсетях и нашли его.
Деньги, документы и прочие вещи были переданы хозяину в целости и сохранности.
«Не могу скрыть свою гордость и радость от того, что меня окружают такие замечательные, честные и ответственные люди. Мир не без добрых людей! Респект, Куаныш!» — поделился эмоциями Алтай Айнабек.
https://365info.kz/2017/04/zhitel-shymkenta-nashel-2-mln-tenge-i-vernul-hozyainu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
КоТэ_НаРкОтЭ 23.04.2017 в 12:10:55 # 598168
Любитель ММА 23.04.2017 в 12:41:44 # 598172
Цитата: Absolute от 23.04.2017 13:14:17
Все что лежит
на земле дольше 5 минут. Ничейное)
Все что лежит
на земле дольше 5 минут. Ничейное)
А если стоИт?))
Цитата: андремас от 23.04.2017 13:37:42
А если стоИт?))
Цитата: Absolute от 23.04.2017 13:14:17
Все что лежит
на земле дольше 5 минут. Ничейное)
Все что лежит
на земле дольше 5 минут. Ничейное)
А если стоИт?))
Тогда надо пнуть, подождать пять минут и..
А так, не катит, надо вернуть. Счастья эти бабки не принесут точно.
Sr. Leonsio 23.04.2017 в 14:44:56 # 598182