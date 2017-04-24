Перевернулся на 260км/ч

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danilov 24 Апреля 2017 в 10:41:37
Скорость на спидометре – 240 километров в час. Но водитель не унимается, и грозится «догнать» ее до 260.
Судя по звуку на видео, такой нагрузки не выдержало и, лопнуло одно из колес иномарки. Автомобиль теряет управление, несколько раз переворачивается и оканчивает свой «акробатический номер» только на обочине дороги.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 24.04.2017 в 10:48:43 # 598267
Я почему то уверен что балоны у негобыли с ограничением 210 км/ч
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
Цитата: alpha_portal от 24.04.2017 10:48:43
Я почему то уверен что балоны у негобыли с ограничением 210 км/ч
Я почему то уверен что балоны у негобыли с ограничением 210 км/ч
как всегда экономия на резине
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
Автомобиль теряет управление, несколько раз переворачивается и оканчивает свой «акробатический номер» только на обочине дороги.
...
"обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней уровне;"
...
Nightwalker 24.04.2017 в 11:46:04 # 598293
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
Резина по ходу класса M&S - mud and snow (грязь и снег) вчера видел это видео, сразу была мысля что колесо стрельнуло..ну и вот вам результат.. порой и на летней резине боишься даже 120 км/ч набирать..а тут индейцы 260 хотели ..хотя врядли они читают тут наши посты, если в свое время не догадались сменить покрышки ((
Цитата: sarmat от 24.04.2017 10:49:47
Долбаебы
Долбаебы
СКАЗОЧНЫЕ
Цитата: Баке от 24.04.2017 11:11:32
Пойду посмотрю на свои шины какой там индекс скорости
Пойду посмотрю на свои шины какой там индекс скорости
Бля! И мне надо глянуть! А то каг дам на своем гольфике за 240!
Фортовый777 24.04.2017 в 14:37:42 # 598367
Цитата: Mikado от 24.04.2017 11:25:55
"обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней уровне;"
...
"обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней уровне;"
...
И что значит Ваш комментарий?
Цитата: KAN13 от 24.04.2017 11:10:49
Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
Зачем стоять рядом, если это действительно липучки
там еще дырки для шипов
Цитата: shaman от 24.04.2017 15:23:07
Зачем стоять рядом, если это действительно липучки
там еще дырки для шипов
Цитата: KAN13 от 24.04.2017 11:10:49
Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
Зачем стоять рядом, если это действительно липучки
там еще дырки для шипов
, "липа" не шипуется .