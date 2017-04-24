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Шымкент
Перевернулся на 260км/ч
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danilov 24 Апреля 2017 в 10:41:37
По разговору молодых людей, записанному, судя по всему на камеру мобильного телефона, они едут по новой трассе-бетонке и решают испытать возможности своей автомашины Mercedes S-класса.



Скорость на спидометре – 240 километров в час. Но водитель не унимается, и грозится «догнать» ее до 260.

Судя по звуку на видео, такой нагрузки не выдержало и, лопнуло одно из колес иномарки. Автомобиль теряет управление, несколько раз переворачивается и оканчивает свой «акробатический номер» только на обочине дороги.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 24.04.2017 в 10:48:43   # 598267


Я почему то уверен что балоны у негобыли с ограничением 210 км/ч
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  sarmat 24.04.2017 в 10:49:47   # 598268
Долбаебы
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  shaman 24.04.2017 в 10:50:13   # 598269
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы
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  komrad 24.04.2017 в 10:55:31   # 598272
шли к успеху. Хорошо что ни кого не угробили, котакбасы бля!
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  satelinks 24.04.2017 в 11:00:52   # 598275
Цитата: alpha_portal от 24.04.2017 10:48:43


Я почему то уверен что балоны у негобыли с ограничением 210 км/ч

как всегда экономия на резине
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  KAN13 24.04.2017 в 11:10:49   # 598278
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы


Эти автошины с "липой" рядом не стояли .
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  Баке 24.04.2017 в 11:11:32   # 598279
Пойду посмотрю на свои шины какой там индекс скорости
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  Tigr2 24.04.2017 в 11:11:36   # 598280
Да они даже не знают что у резины есть индекс нагрузки. Это поколение из тех, кто машину вряд ли сам купил...
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  ЛиКа 24.04.2017 в 11:13:42   # 598282
эти фото надо на банер и по всей трассе, через каждые 2-3 км. разместить, с вопросом: -"есть ли желающие закрепить успех?". А там где перевернулись - памятную стеллу установить - "идиотам посвящается".
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  Mikado 24.04.2017 в 11:25:55   # 598284
Quote:
Автомобиль теряет управление, несколько раз переворачивается и оканчивает свой «акробатический номер» только на обочине дороги.


...
"обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней уровне;"
...
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  Nightwalker 24.04.2017 в 11:46:04   # 598293
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы

Резина по ходу класса M&S - mud and snow (грязь и снег) вчера видел это видео, сразу была мысля что колесо стрельнуло..ну и вот вам результат.. порой и на летней резине боишься даже 120 км/ч набирать..а тут индейцы 260 хотели ..хотя врядли они читают тут наши посты, если в свое время не догадались сменить покрышки ((
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  Лялька 24.04.2017 в 11:51:18   # 598298
Зато вся страна теперь про них узнала
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  332-712 24.04.2017 в 12:05:46   # 598304
а ведь всё так просто...

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  Super 24.04.2017 в 12:43:44   # 598313
Ну для них же законы не писаны и законы физики тоже считают что не для них. А в итоге машина в хлам и толку что она выжала столько от нее теперь только мусор остался. А так им пофиг что надо знать какие то там законы физики что есть свои нормы и правила главное вдавил тапочку в пол и довольные.
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  332-712 24.04.2017 в 12:43:48   # 598314
да, для тех, кто не знает где на шинах индекс...

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  Dior 24.04.2017 в 12:48:07   # 598319
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  Yerla 24.04.2017 в 13:24:27   # 598338
вот всегда бы так: коли новость про аварию то шоб обязательно про дол*аебов и шоб страдали ток они .. а эти дол*аебы настоящие красаучики сами разогнались, раз*ебались, выложили на ютуб .. и здорово былобы прописать как правило: устраивать зажигательные вечеринки вместо "отпевания" ну или у кого что если такие все же уходют в мир иной
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  spy 24.04.2017 в 14:08:33   # 598357
На фото вроде Хаккапелита, зимка скорость явно до 210 индекс H.
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  Лысый 24.04.2017 в 14:37:02   # 598366
Цитата: Баке от 24.04.2017 11:11:32
Пойду посмотрю на свои шины какой там индекс скорости


Бля! И мне надо глянуть! А то каг дам на своем гольфике за 240!
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  Фортовый777 24.04.2017 в 14:37:42   # 598367
так тебе и надо мудак. Тут есть и свои плюсы друзья одного дурака меньше стало
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  Alexy 24.04.2017 в 14:45:34   # 598372
Цитата: Mikado от 24.04.2017 11:25:55

"обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с ней уровне;"
...

И что значит Ваш комментарий?
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  shaman 24.04.2017 в 15:23:07   # 598400
Цитата: KAN13 от 24.04.2017 11:10:49
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы


Эти автошины с "липой" рядом не стояли .

Зачем стоять рядом, если это действительно липучки
там еще дырки для шипов
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  KAN13 24.04.2017 в 15:56:52   # 598412
Цитата: shaman от 24.04.2017 15:23:07
Цитата: KAN13 от 24.04.2017 11:10:49
Цитата: shaman от 24.04.2017 10:50:13
А дебилы живыми остались?
По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...
Точно долбаебы


Эти автошины с "липой" рядом не стояли .

Зачем стоять рядом, если это действительно липучки
там еще дырки для шипов


, "липа" не шипуется .
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  Ал 24.04.2017 в 15:57:31   # 598413
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