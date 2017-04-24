Перевернулся на 260км/ч

Цитата: KAN13 от

Цитата: shaman от

А дебилы живыми остались?

По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...

Точно долбаебы А дебилы живыми остались?По фото видно что шины зимние-липучки, лопнуло ...Точно долбаебы



Эти автошины с "липой" рядом не стояли . Эти автошины с "липой" рядом не стояли .

Зачем стоять рядом, если это действительно липучкитам еще дырки для шипов