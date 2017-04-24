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Шымкент
Группа сотрудников МПС Шымкента подозревается в хранении и распространении нар­котиков
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danilov 24 Апреля 2017 в 23:24:34
Группа сотрудников местной полицейской службы Шымкента подозревается в хранении и распространении нар­котиков. В минувшую пятницу четверых участковых инспекторов Абайского райотдела задержали при сбыте пяти килограммов опия-сырца.

Суд дал санкцию на арест подозреваемых. Сейчас вся четверка находится в изоляторе временного содержания. По нашей информации, им предъявлено обвинение по четырем статьям: ст. 262, ч. 1, 2 “создание и руководство организованной преступной организацией, а равно участие в них”, ст. 297, ч. 3 “незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических веществ крупном размере группой должностных лиц с использованием служебного положения”, ст. 361 “злоупотребление должностными полномочиями”, ст. 362 “превышение власти или должностных полномочий”.

Сотрудникам МПС светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их непосредственный начальник Данияр МЕЙРХАН комментировать ситуацию не стал.

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/nu/2017/04/24/ne-dumaj-o-piare-svisoka
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Руссотуристо 24.04.2017 в 23:29:48   # 598579
Отгадайте , чем закончится дело:
1. Все спустят натормозах
2. Их посадят, но затем амнистируют
3. Выяснится , что они оказываются уволились буквально на прошлой неделе и они не полицейские значит.
4. Из четверых , троих переведут в свидетели , а одного посадят и смотри пункт номер 2.
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  Жаныс 24.04.2017 в 23:30:43   # 598580
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  KAN13 24.04.2017 в 23:32:56   # 598581

Не удивлен ...... .
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  Sandy 24.04.2017 в 23:35:54   # 598585
1 вариает. Максимум 2. Это же мы)
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  Marvel 24.04.2017 в 23:39:19   # 598590
Цитата: Sandy от 24.04.2017 23:35:54
1 вариает. Максимум 2. Это же мы)


Сказал чувак под триколором)))
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  ravik 24.04.2017 в 23:54:25   # 598599
Это не опиум сырец оказалось а обычная мука для пасхи..для баурсаков..
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  TATARIN7 24.04.2017 в 23:56:02   # 598600
Ду уж круто
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