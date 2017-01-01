В ЮКО молодая иностранка устроила в сауне притон

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Гость 25 Апреля 2017 в 15:31:34
В Сарыагашском районе сотрудники УБОП задержали администратора сауны, 25-летнюю гражданку Узбекистана, предоставлявшую клиентам заведения за денежное вознаграждение девушек легкого поведения для оказания интимных услуг, пишет Otyrar.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». В качестве вещественных доказательств изъяты деньги в сумме 10 тысяч тенге.
Также в ходе ОРМ полицейские доставили в Сарыагашское РУВД и поставили на учет более 10 девушек легкого поведения.
Другой факт сводничества стражи порядка выявили в Мактааральском районе, где полицейские задержали 45-летнюю жительницу Шымкента, которая также за денежное вознаграждение предоставляла клиентам бани девушек легкого поведения.
Вещественные доказательства изъяты. По факту «сводничества» возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Всего же с начала текущего года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО выявили около 20 фактов сводничества и организации притонов.
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