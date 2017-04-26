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Шымкент
Тариф на отопление для жителей «Нурсата» хотят увеличить в 4 раза
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danilov 26 Апреля 2017 в 15:08:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 26.04.2017 в 15:29:09   # 599009
Надо это поднимать, на самом деле в Шымкенте не такие большие ЗП, а тарифы одни из самых высоких. Поддерживаю жителей Нурсата.
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  Jokerkz 26.04.2017 в 15:46:54   # 599014
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.
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  GoodZone 26.04.2017 в 15:53:45   # 599016
Учитывая что там квартиры по 70-120 кв.м цена тепла неоправданно завышена - 32-55 тыс.тенге, не о**ели ли господа монополисты? там кстати по идее бюджетники живут и чиновники...
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  Рамзес 26.04.2017 в 16:15:48   # 599023
Допекут народ.
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  Tigr2 26.04.2017 в 16:37:31   # 599036
Цитата: Jokerkz от 26.04.2017 15:46:54
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.

ПРИЧЕМ ТУТ ТЭЦ-3!??? Вы хоть новости чтоли ВНИМАТЕЛЬНО Смотрите!!!!!!!!!!
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  Skype 26.04.2017 в 17:23:17   # 599055
Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.

Согласен коррупция везде
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  Любитель ММА 26.04.2017 в 17:52:27   # 599065
УРОДЫ
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  русо 26.04.2017 в 18:12:01   # 599070
Неправильно это все .... со всех сторон народ зажимают
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  Jokerkz 26.04.2017 в 18:45:35   # 599074
Цитата: Tigr2 от 26.04.2017 16:37:31
Цитата: Jokerkz от 26.04.2017 15:46:54
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.

ПРИЧЕМ ТУТ ТЭЦ-3!??? Вы хоть новости чтоли ВНИМАТЕЛЬНО Смотрите!!!!!!!!!!

На сколько я знаю единственным поставщиком тепла по городу Шымкент является ТЭЦ-3 КуатЖылуЭнергоорталых, по сути самый обыкновенный посредник, который ничего не производит, и думаю, крайне наивно предполагать, что ТЭЦ-3 и данная конторка никак не связаны между собой общими руководителями (скорее всего теневыми), ибо внятно объяснить "потерю" денег, лично я, да и никто больше не сможет
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  старик 26.04.2017 в 20:30:55   # 599092
Я правильно понял,400 тенге за квадрат? За год или за месяц? И еще я понял, чтобы повысить зарплату работникам ТЭЦ, нужно отобрать деньги у населения. Браво господа монополисты и антимонополисты!
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