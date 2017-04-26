Тариф на отопление для жителей «Нурсата» хотят увеличить в 4 раза

Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей теплаДалее, меня терхзают смутные сомнения на счет "" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.