Тариф на отопление для жителей «Нурсата» хотят увеличить в 4 раза

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danilov 26 Апреля 2017 в 15:08:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 26.04.2017 в 15:29:09 # 599009
Цитата: Jokerkz от 26.04.2017 15:46:54
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.
ПРИЧЕМ ТУТ ТЭЦ-3!??? Вы хоть новости чтоли ВНИМАТЕЛЬНО Смотрите!!!!!!!!!!
Согласен коррупция везде
Любитель ММА 26.04.2017 в 17:52:27 # 599065
Цитата: Tigr2 от 26.04.2017 16:37:31
ПРИЧЕМ ТУТ ТЭЦ-3!??? Вы хоть новости чтоли ВНИМАТЕЛЬНО Смотрите!!!!!!!!!!
Цитата: Jokerkz от 26.04.2017 15:46:54
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.
Во первых странно само название статьи - не совсем понял, подорожание в 4 раза только для жителей "Нурасата"? Скорее всего, повышение цен касается всех потребителей тепла Далее, меня терхзают смутные сомнения на счет "повышения фонда заработной платы" - что-то не вериться, что работяга на ТЭЦ-3 вдруг раз и начнет получать 107 штук...как получал 40-60, так и будет. Дело на самом деле ясно - агония того самого ТЭЦ-3. Сожрала этот осколок советской эпохи современная коррупция, вот и всё.
ПРИЧЕМ ТУТ ТЭЦ-3!??? Вы хоть новости чтоли ВНИМАТЕЛЬНО Смотрите!!!!!!!!!!
На сколько я знаю единственным поставщиком тепла по городу Шымкент является ТЭЦ-3 КуатЖылуЭнергоорталых, по сути самый обыкновенный посредник, который ничего не производит, и думаю, крайне наивно предполагать, что ТЭЦ-3 и данная конторка никак не связаны между собой общими руководителями (скорее всего теневыми), ибо внятно объяснить "потерю" денег, лично я, да и никто больше не сможет