Сотрудники МПС, совершив ДТП, предложили «замять дело»
danilov 27 Апреля 2017 в 11:29:12
Наехали, отобрали документы и попытались скрыться с места ДТП, и это не кто-нибудь, а сами сотрудники местной полиции, которые сначала предложили замять дело, а потом и вовсе решили переложить вину на второго участника аварии, по крайней мере так, описывает дорожное происшествие житель Шымкента, ставший свидетелем инцидента. ДТП с участием полицейских произошло 17 апреля, примерно в 7 часов вечера. «Тойота», за рулем которой находился молодой человек, ехала по улице Казыбек-би за полицейским авто. При повороте на улицу Жылкишиева патрульная машина остановилась и сдала назад, задев ехавшую сзади «Тойоту».