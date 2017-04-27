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Шымкент
ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе
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danilov 27 Апреля 2017 в 16:50:10
ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе в Шымкенте. Ранее похожие меры были приняты в отношении «Атырау» и «Актобе», сообщает vesti.kz.

Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющийся домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы», не допущен к проведению матчей казахстанской премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.

«Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде «запрета на проведение матчей» на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба «Ордабасы» на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет», — говорится в сообщении.

Добавим, что свой следующий матч в рамках казахстанской премьер-лиги «Ордабасы» проведет на выезде 29 апреля с карагандинским «Шахтером».

vesti.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Свомпи 27.04.2017 в 17:35:58   # 599311
Пиздец, уже во всю сезон идет, вроде как такие запреты должны приниматься в межсезонье.
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