Назарбаев в Шымкенте

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danilov 27 Апреля 2017 в 17:02:59
Посещение областного здания «Ассамблеи народа Казахстана»
Глава государства осмотрел монумент «Қазақ еліне мың алғыс!», возведенный перед областным зданием «Ассамблеи народа Казахстана». Монумент построен по инициативе 20 этнокультурных объединений региона и является символом благодарности и чистоты помыслов разных этносов казахскому народу.
Нурсултан Назарбаев отметил, что главным богатством независимого Казахстана является дружба наций и народностей в полиэтничном государстве.
Президент Казахстана осмотрел здание «Ассамблеи народа Казахстана», в котором размещены также государственное учреждение «Қоғамдық келісім» и этнокультурные центры региона.
В ходе посещения Главе государства был продемонстрирован музыкальный номер «Бірлігіміз жарасқан» в исполнении представителей этнокультурных объединений.
Посещение ТОО «Gold Aluminum»
В ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с деятельностью ТОО «Gold Aluminum», специализирующегося на производстве алюминиевых профилей для окон.
Президент Казахстана осмотрел информационные стенды и экспозиционные макеты, а также ознакомился с планами работы предприятия.
- Становление собственного производства и замещение импортных товаров – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе экономического развития страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками компании и пожелал им плодотворной работы и профессиональных достижений.
Предприятие запущено в рамках Карты индустриализации в 2014 году. Объем выпускаемой продукции ТОО «Gold Aluminum» в 2016 году составил порядка 750 тонн алюминиевых профилей. Продукция предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья.
http://www.akorda.kz/ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 27.04.2017 в 17:13:54 # 599297
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За наликом приехал, да с людьми смотрящими повидаться...
А где люди ? , зал пустой на улице ни кого нет , где нескончаемые массы народа , плачущих от счастья ? .