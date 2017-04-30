Расписание мероприятий на майские праздники в Шымкенте

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danilov 30 Апреля 2017 в 09:34:43
В этот же день первомайские мероприятия в формате народных гуляний будут организованы в сквере им С. Байтерекова в мкр. Нурсат и парках Абая, Победы, а также в Центральном парке. В этих местах также состоятся праздничные концерты с участием городских творческих коллективов. Время проведения мероприятий с 11:00 до 15:00.
7 мая в Шымкенте будут праздновать День защитника Отечества. В центральном парке пройдет торжественное собрание с праздничной концертной программой. Также, с 12:00 на экранах будет прямая трансляция военного парада в Астане, посвященного 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан.
Также мероприятия в честь праздника будут организованы в сквере им С. Байтерекова в мкр. Нурсат и парках Абая, Победы, а также в Центральном парке. Время проведения мероприятий с 11:00 до 15:00.
В настоящее время также ведется подготовка к празднованию Дня Победы.
9 мая в Шымкенте пройдет шествие – марш потомков участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», участники будут собираться в 09:00 у монумента «Даңқ» возле стадиона Кажымукана.
В 10:00 состоится ежегодная церемония возложения цветов к монументу «Даңқ» в парке Абая. По традиции в парке Абая будет развернут городок, где установят армейские палатки, здесь также будет накрыт праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла. Также концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут в парке Победы, Центральном парке и у паматника С. Байтерекова в мкр. Нурсат.
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alpha_portal 30.04.2017 в 11:25:48 # 600006