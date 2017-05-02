В Шымкенте подрались водители автобусов

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danilov 02 Мая 2017 в 23:29:41
P.S. Позже мы получили комментарий руководителя МПС г. Шымкент. «В отношении водителей начато досудебное расследование по статье 293 ч. 1 УК РК «Хулиганство». Делом занимаются дознаватели Аль-Фарабийского отдела полиции. По словам водителей, конфликт произошел из-за того, что они не поделили место на остановке, чтобы больше забрать пассажиров у конкурента», — рассказал Данияр Мейрхан.
https://otyrar.kz/2017/05/voditeli-obshhestvennogo-transporta-v-shymkente-podralis-na-doroge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.05.2017 в 00:06:31 # 600525