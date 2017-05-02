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Шымкент
В Шымкенте подрались водители автобусов
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danilov 02 Мая 2017 в 23:29:41
«Оба водителя были сразу уволены!» — прокомментировал ситуацию заместитель директора по эксплуатации компании «Green bus» Абдибек Укибаев.



P.S. Позже мы получили комментарий руководителя МПС г. Шымкент. «В отношении водителей начато досудебное расследование по статье 293 ч. 1 УК РК «Хулиганство». Делом занимаются дознаватели Аль-Фарабийского отдела полиции. По словам водителей, конфликт произошел из-за того, что они не поделили место на остановке, чтобы больше забрать пассажиров у конкурента», — рассказал Данияр Мейрхан.
https://otyrar.kz/2017/05/voditeli-obshhestvennogo-transporta-v-shymkente-podralis-na-doroge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ravik 02.05.2017 в 23:53:39   # 600522
Оху энное экспо.американцы или гости будут ехать .а тут такое вылазят два дятла и спарингуются.короче бокс-водитель.за 70 тенге -меньше чем 20 центов.получиш кучу удовольствия..
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  alpha_portal 03.05.2017 в 00:06:31   # 600525
Мож поохотимся на автобусников? Что-то они совсем берега путают. Давно наверно пачками их не увольняли.А вообще надо лишать лицензии владельцев маршрутов, на которых бардак постоянный. Тупо городу разок проехаться можно и с десяток видео в органы передать можно уже.
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