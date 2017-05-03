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Шымкент
Один из богатейших людей ЮКО задержан в Шымкенте по подозрению в вымогательстве $1 млн
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едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:55:06
Один из богатейших людей ЮКО задержан в Шымкенте по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах.

Подозреваемый — бывший депутат, в настоящее время занимается бизнесом, сообщает собственный корреспондент 365info.kz.

Потерпевший — предприниматель из Сайрамского района. Задержание произведено сотрудниками Управления по борьбе с оргпреступностью областного ДВД.

Как указал потерпевший в своем заявлении в полицию, подозреваемый вымогал у него 1 млн долларов, угрожая в случае неуплаты отнять бизнес. Задержан экс-депутат был при получении 9 млн тенге.
По предварительным данным, он владеет крупнейшими ресторанами Сайрамского района.

Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Расследование дела на контроле руководства ДВД региона.

При обыске дома задержанного обнаружено девять наименований оружия, причем на семь из них разрешения у подозреваемого не имелось. Разрешения на остальное оружие были просрочены.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Вымогательство» и «Незаконное хранение оружия».

https://365info.kz/2017/05/eks-deputat-zaderzhan-za-vymogatelstvo-1-mln/
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  Tigr2 03.05.2017 в 17:03:41   # 600714
Зачем давать новость без ФИО задержанного?
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  Sangil 7222 03.05.2017 в 17:05:17   # 600715
ТАк кто же он???
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  гримм 03.05.2017 в 17:06:30   # 600716
Цитата: Tigr2 от 03.05.2017 17:03:41
Зачем давать новость без ФИО задержанного?

видимо проводиться вымогательство иных структур, дабы после не порочить имя!!!
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:06:55   # 600718
скажите как его зовут?
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:07:25   # 600719
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  walker 03.05.2017 в 17:09:43   # 600720
Пока без понятия, одного знаю, но он в посл время чаще в Эмиратах.Другой- ресторатор и девелопер - больше адвокат, нежели депутат))).
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  vladtr 03.05.2017 в 17:11:33   # 600721
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  едридмадрид 03.05.2017 в 17:11:33   # 600722
Цитата: Tigr2 от 03.05.2017 17:03:41
Зачем давать новость без ФИО задержанного?


если даже , предположить что некто гражданин К. вымогал у гражданина М. - от этого легче не будет

пока следствие идёт и до суда наврятли узнаем имя , разве что СПЕЦИАЛЬНО оф информация на брифинги для журналистов не озвучат
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  строитель 03.05.2017 в 17:11:47   # 600723
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:16:15   # 600725
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  едридмадрид 03.05.2017 в 17:19:46   # 600728
Цитата: walker от 03.05.2017 17:09:43
Пока без понятия, одного знаю, но он в посл время чаще в Эмиратах.Другой- ресторатор и девелопер - больше адвокат, нежели депутат))).


года подходят ?

задержали подозреваемого, 1963 года рождения, жителя Сайрамского района
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:21:05   # 600731
только сейчас, по прошествии наверное тридцати лет, увидел, что в зале хлопают те же артисты дети, что и на сцене пляшут.
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:30:53   # 600744
вырос город. очень сильно вырос, никто не знает друг друга. кланы, бригады, группировки, шифры-хуифры. Я помню еще времена, когда принимали кое кого в городе и об этом узнавали моментально.
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  едридмадрид 03.05.2017 в 17:32:23   # 600745
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 17:30:53
вырос город. очень сильно вырос, никто не знает друг друга. кланы, бригады, группировки, шифры-хуифры. Я помню еще времена, когда принимали кое кого в городе и об этом узнавали моментально.


да и миллион баксов в Чимкенте уже не деньги
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 17:40:36   # 600747
точно
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  Даригер Ватс 03.05.2017 в 19:04:36   # 600763
Теперь отожмут у него 2 ляма баксов настоящие ОПГ и отпустят на свободу
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  SlavOst 03.05.2017 в 20:01:38   # 600783
Неее, не так будет, сначала он извинения всем структурам принесёт, вернёт взятку, скажет, что больше так не будет, действовал в состоянии аффекта, понять и простить его надо. И суд сжалится над бедным депутатом
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  старик 03.05.2017 в 20:36:29   # 600793
Quote:
Зачем давать новость без ФИО задержанного?
Вы правы конечно, но с другой стороны какая на хрен разница! Депутат - преступник- это примета нашего времени.
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  charg 03.05.2017 в 22:51:35   # 600827
Цитата: SlavOst от 03.05.2017 20:01:38
Неее, не так будет, сначала он извинения всем структурам принесёт, вернёт взятку, скажет, что больше так не будет, действовал в состоянии аффекта, понять и простить его надо. И суд сжалится над бедным депутатом

яж говорю-тренд щас такой-покайся и все
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  Saturn 03.05.2017 в 23:34:29   # 600836
Простят и отпустят, как отпустили начальника таможни хоргоса

Тут пишут что он владеет в сайраме крупнейшими ресторанами
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  Стрельцов 04.05.2017 в 00:28:21   # 600851
депутат уже ругательное слово?! а?
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  babki 04.05.2017 в 00:57:48   # 600852
http://ratel.kz/raw/v_juko_krupnyj_biznesmen_zaderzhan_ za_vymogatelstvo Здесь есть фамилия
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