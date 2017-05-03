Один из богатейших людей ЮКО задержан в Шымкенте по подозрению в вымогательстве $1 млн

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едридмадрид 03 Мая 2017 в 16:55:06
Подозреваемый — бывший депутат, в настоящее время занимается бизнесом, сообщает собственный корреспондент 365info.kz.
Потерпевший — предприниматель из Сайрамского района. Задержание произведено сотрудниками Управления по борьбе с оргпреступностью областного ДВД.
Как указал потерпевший в своем заявлении в полицию, подозреваемый вымогал у него 1 млн долларов, угрожая в случае неуплаты отнять бизнес. Задержан экс-депутат был при получении 9 млн тенге.
По предварительным данным, он владеет крупнейшими ресторанами Сайрамского района.
Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Расследование дела на контроле руководства ДВД региона.
При обыске дома задержанного обнаружено девять наименований оружия, причем на семь из них разрешения у подозреваемого не имелось. Разрешения на остальное оружие были просрочены.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Вымогательство» и «Незаконное хранение оружия».
https://365info.kz/2017/05/eks-deputat-zaderzhan-za-vymogatelstvo-1-mln/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sangil 7222 03.05.2017 в 17:05:17 # 600715
видимо проводиться вымогательство иных структур, дабы после не порочить имя!!!
Цитата: гримм от 03.05.2017 17:06:30
видимо проводиться вымогательство иных структур, дабы после не порочить имя!!!
видимо проводиться вымогательство иных структур, дабы после не порочить имя!!!
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 17:06:55
скажите как его зовут?
скажите как его зовут?
Буратино!
едридмадрид 03.05.2017 в 17:11:33 # 600722
если даже , предположить что некто гражданин К. вымогал у гражданина М. - от этого легче не будет
пока следствие идёт и до суда наврятли узнаем имя , разве что СПЕЦИАЛЬНО оф информация на брифинги для журналистов не озвучат
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 17:06:55
скажите как его зовут?
скажите как его зовут?
едридмадрид 03.05.2017 в 17:19:46 # 600728
Цитата: walker от 03.05.2017 17:09:43
Пока без понятия, одного знаю, но он в посл время чаще в Эмиратах.Другой- ресторатор и девелопер - больше адвокат, нежели депутат))).
Пока без понятия, одного знаю, но он в посл время чаще в Эмиратах.Другой- ресторатор и девелопер - больше адвокат, нежели депутат))).
года подходят ?
задержали подозреваемого, 1963 года рождения, жителя Сайрамского района
едридмадрид 03.05.2017 в 17:32:23 # 600745
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 17:30:53
вырос город. очень сильно вырос, никто не знает друг друга. кланы, бригады, группировки, шифры-хуифры. Я помню еще времена, когда принимали кое кого в городе и об этом узнавали моментально.
вырос город. очень сильно вырос, никто не знает друг друга. кланы, бригады, группировки, шифры-хуифры. Я помню еще времена, когда принимали кое кого в городе и об этом узнавали моментально.
да и миллион баксов в Чимкенте уже не деньги
Даригер Ватс 03.05.2017 в 19:04:36 # 600763
Зачем давать новость без ФИО задержанного?Вы правы конечно, но с другой стороны какая на хрен разница! Депутат - преступник- это примета нашего времени.
Цитата: SlavOst от 03.05.2017 20:01:38
Неее, не так будет, сначала он извинения всем структурам принесёт, вернёт взятку, скажет, что больше так не будет, действовал в состоянии аффекта, понять и простить его надо. И суд сжалится над бедным депутатом
Неее, не так будет, сначала он извинения всем структурам принесёт, вернёт взятку, скажет, что больше так не будет, действовал в состоянии аффекта, понять и простить его надо. И суд сжалится над бедным депутатом
яж говорю-тренд щас такой-покайся и все
Тут пишут что он владеет в сайраме крупнейшими ресторанами