Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Две ТЭЦ Шымкента выставлены на торги
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Мая 2017 в 17:36:43
Две ТЭЦ Шымкента и имущественный комплекс Ачисайского металлургического завода выставлены на торги. Совокупная стартовая цена превышает полмиллиарда тенге, сообщает abctv.kz.

Как стало известно, оба объекта выставлены на торги АО «Forte Bank» на единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества.

Так, на торги выставлены здания и сооружения ТЭЦ-1 общей площадью 14 328,85 квадратных метров с земельным участком 8,8738 га, расположенные по адресу: Южно-Казахстанская область, город Шымкент, улица Оперштейна, 1 (фактически комплекс зданий и сооружений ТЭЦ-1 общей площадью 12978,93 квадратных метров с земельным участком площадью 8,8738 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Оперштейна, д.1. Стартовая цена составляет 324 млн 13 тыс. тенге.

Также на торги выставлены здания и сооружения ТЭЦ-2 общей площадью 23 214 квадратных метров с земельным участком 3,1972 га, расположенные по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Абая, д. 2 (фактически комплекс зданий и сооружений (ТЭЦ-2) общей площадью 12052,90 квадратных метров с земельным участком площадью 3,1972 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Оперштейна, д. 2 (р-он ЗАО «Южполиметалл»). Стартовая цена составляет 232 млн 129 тыс. тенге.

Кроме того, через площадку реализуется имущественный комплекс Ачисайского металлургического завода общей площадью 17 045,55 квадратных метров с земельным участком мерою 5,4686 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Туркестан, п. Ачисай (фактически здания (металлургический завод) общей площадью 8863,94 квадратных метров с земельным участком площадью 5,4686 га, расположенные по адресу: ЮКО, г. Туркестан, 139 кварт., уч. 002). Стартовая цена составляет 63 млн 654 тыс. тенге.

Прием заявок завершается 4 мая в 10:00. Торги назначены на 5 мая 10:00.

abctv.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SouthJoker 03.05.2017 в 22:35:47   # 600822
Ачисай в Кентау же... Че лепите
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь