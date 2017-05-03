Две ТЭЦ Шымкента выставлены на торги

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danilov 03 Мая 2017 в 17:36:43
Как стало известно, оба объекта выставлены на торги АО «Forte Bank» на единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества.
Так, на торги выставлены здания и сооружения ТЭЦ-1 общей площадью 14 328,85 квадратных метров с земельным участком 8,8738 га, расположенные по адресу: Южно-Казахстанская область, город Шымкент, улица Оперштейна, 1 (фактически комплекс зданий и сооружений ТЭЦ-1 общей площадью 12978,93 квадратных метров с земельным участком площадью 8,8738 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Оперштейна, д.1. Стартовая цена составляет 324 млн 13 тыс. тенге.
Также на торги выставлены здания и сооружения ТЭЦ-2 общей площадью 23 214 квадратных метров с земельным участком 3,1972 га, расположенные по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Абая, д. 2 (фактически комплекс зданий и сооружений (ТЭЦ-2) общей площадью 12052,90 квадратных метров с земельным участком площадью 3,1972 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Шымкент, ул. Оперштейна, д. 2 (р-он ЗАО «Южполиметалл»). Стартовая цена составляет 232 млн 129 тыс. тенге.
Кроме того, через площадку реализуется имущественный комплекс Ачисайского металлургического завода общей площадью 17 045,55 квадратных метров с земельным участком мерою 5,4686 га, расположенный по адресу: ЮКО, г. Туркестан, п. Ачисай (фактически здания (металлургический завод) общей площадью 8863,94 квадратных метров с земельным участком площадью 5,4686 га, расположенные по адресу: ЮКО, г. Туркестан, 139 кварт., уч. 002). Стартовая цена составляет 63 млн 654 тыс. тенге.
Прием заявок завершается 4 мая в 10:00. Торги назначены на 5 мая 10:00.
abctv.kz
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SouthJoker 03.05.2017 в 22:35:47 # 600822