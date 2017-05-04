Один против всех

Сколько еще самоподжогов должно произойти, чтобы прокуратуры начали работать? Сколько самоподжогов еще будет, чтобы судебная система начала работать на Закон, чтобы прекратились кумовство, двойные стандарты, нарисованные показатели, укрывательство грубых процессуальных нарушений? Сколько самоподжогов надо, чтобы такие как Шарипов и Мами не становились председателями судов? Айнабеков - жертва системы, и он сам выбрал этот путь, когда шел участвовать в тендерах и шел на поводу всяких акиматовских оборотней. Сколько оборотней там еще осталось, которых надо вычищать и сажать? Система сама порождает различных Куликбаевых, и сама страдает от них. На ровном месте из неоткуда они не берутся. Этот бизнесмен тоже теоретически мог найти чемодан с тротилом и прийти с ним в акимат, в облпрокуратуру, в облсуд, чтобы расправиться с оборотнями. В каждой структуре их много, скрытых и незаметных