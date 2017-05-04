Один против всех

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едридмадрид 04 Мая 2017 в 16:04:52
Как выполнить госзаказ
Перипетии Нуркена Айнабекова, являющегося владельцем и директором строительной компании ТОО “Саят-Жан”, начались еще в 2010 году, причем с весьма приятного события – его компания получила заказ на строительство семейно-врачебной амбулатории в шымкентском микрорайоне “Кайтпас-1”. Заказчиком выступило хозяйственное управление (ХозУ) акимата ЮКО, выигравшее по госпрограмме “100 школ, 100 больниц” тендер на строительство этой амбулатории. Руководил ХозУ Жамбыл БАЙГОНОВ, на тот момент, сменивший уже целый ряд высоких должностей и имевший множество государственных наград, в том числе орден “Курмет”.
В июне 2010 года между ХозУ и ТОО “Саят-Жан” в лице их руководителей Байгонова и Айнабекова был заключен договор на сумму 28 650 000 тенге. За четыре месяца компания должна была полностью построить амбулаторию.
Однако процесс превратился в настоящую эпопею. Вначале выяснилось, что на месте запланированной стройки все еще стоит старое здание, хотя и изрядно покосившееся, но достаточно крепкое. Снос Айнабекову пришлось делать за собственный счет. Затем, когда строительство пошло полным ходом, выявились недочеты проектирования. Оказалось, что амбулатория слишком близко подступает к границе отведенного участка, и между входом в здание и забором остается очень узкое пространство. На неоднократные замечания Айнабекова об этом “бутылочном горлышке” заказчики в ХозУ предлагали ему “не умничать” и строить всё, согласно утвержденному проекту.
Но когда все несущие стены уже были подняты, явилась комиссия технадзора и приказала... всё переделать, отступив от забора на 2 метра.
В августе амбулатория все же была построена. И тут новое указание – перепланировать внутреннее расположение комнат. В общем, по самым скромным подсчетам, расходы на строительство вышли в два раза больше запланированных.
Все это время бизнесмен терпел и верил. Ведь его заказчик – руководитель ХозУ Жамбыл Байгонов, периодически обещал выделить добросовестному подрядчику дополнительное и весьма существенное финансирование. А также брался поспособствовать, чтобы “Саят-Жан” в будущем получило и другие госзаказы на крупные суммы.
Байгонов даже подписывал с Айнабековым новые договора на увеличение финансирования.
Попутно с обещаниями он просил помочь со стройматериалами для строительства личных домов “очень влиятельных людей”. И бизнесмен, влезая в долги, организовывал своему “партнеру” то лес, то цемент, то кирпич.
Победа
Обещанное Айнабеков так и не получил. В итоге он обратился в полицию.
По заявлению бизнесмена руководитель хозяйственного управления областного акимата Жамбыл Байгонов был привлечен к уголовной ответственности.
В сентябре 2016 года суд Аль-Фарабийского района признал чиновника виновным в финансовых махинациях и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С лишением всех государственных наград. После оглашения приговора воодушевленный победой Айнабеков не скрывал своих надежд, что вскорости перед судом предстанут и другие покровители и “партнеры” осужденного чиновника. К тому времени, как заявлял предприниматель, он собрал весьма внушительный кейс материалов, недвусмысленно свидетельствующих, что осужденный Байгонов в акимате ЮКО был далеко не единственным и совсем не главным махинатором. Но…
Расследование дела в отношении остальных высокопоставленных подозреваемых начало стопориться. Более того, полицейские, по утверждению Нуркена, стали однозначно предлагать ему отказаться от заявлений. В противном случае ему грозили неприятности.
Стремясь добиться справедливости и быть услышанным, Айнабеков опубликовал статью в одной из местных газет. В ней он рассказывал обо всех своих злоключениях, а также о том, какое давление оказывают на него в полиции. После следователь ДВД Алтынай ЖОЛАНОВА обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила предпринимателя в мошенничестве, клевете, ложном доносе, подделке документов и пр. Теперь уже сам Айнабеков оказался на скамье подсудимых в том же самом Аль-Фарабийском районном суде.
Первое заседание по главному судебному разбирательству было назначено на 22 декабря 2016 года. 21 декабря бизнесмен провел пресс-конференцию, на которой сказал буквально следующее: “Полковник, начальник следствия, сказал, что мне никто не поможет. Меня по-любому посадят, так что лучше мне самому повеситься. А следователь предложил мне облить себя бензином и поджечь. Потому что полиции легче посадить меня одного, чем перечить акимату”. Здесь же Нуркен Айнабеков заявил, что сразу после своей пресс-конференции отправляется совершить самоподжог у здания ДВД. Журналисты не очень поверили в сказанное, однако сообщили об услышанном в полицию. Моментально у здания ДВД было развернуто оцепление. Инцидента удалось избежать, но ненадолго.
Самоподжог у прокуратуры
22 декабря, около 3 часов дня Нуркен, стоя перед входным постом прокуратуры ЮКО, на глазах у ошарашенных охранников облил себя бензином и чиркнул зажигалкой. Мужчина вспыхнул факелом. Оказавшиеся поблизости случайные прохожие после первого шока кинулись тушить пламя. Айнабекова засыпали снегом и в конце концов потушили. Его срочно доставили в реанимацию. Бизнесмен получил тяжелые ожоги более 40 процентов поверхности тела, но остался жив.
В полиции возбудили расследование по статье доведение до самоубийства. Главные подозреваемые – полицейские.
Расследование дела о доведении до самоубийства все еще продолжается, но как оно продвигается, покрыто тайной. Между тем Нуркен Айнабеков уже выписался из больницы, и сейчас его судят в Аль-Фарабийском суде за клевету и мошенничество. Он же твердо намерен добиться справедливости. Несмотря ни на что, он еще во что-то верит.
Мы будем информировать читателей о дальнейшем ходе этой истории.
ШЫМКЕНТ
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/gazeta/odin-protiv-vsekh-394054/
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ВИКТОРИЯ777 04.05.2017 в 16:56:13 # 601047
А бороться можно, но для этого важно учить своих детей уважать чужой труд...
Цитата: НурболаТТ от 04.05.2017 17:08:01Вот поэтому нужно иметь чистые руки, холодную голову и умеренность в питании.
Сколько еще самоподжогов должно произойти, чтобы прокуратуры начали работать? Сколько самоподжогов еще будет, чтобы судебная система начала работать на Закон, чтобы прекратились кумовство, двойные стандарты, нарисованные показатели, укрывательство грубых процессуальных нарушений? Сколько самоподжогов надо, чтобы такие как Шарипов и Мами не становились председателями судов? Айнабеков - жертва системы, и он сам выбрал этот путь, когда шел участвовать в тендерах и шел на поводу всяких акиматовских оборотней. Сколько оборотней там еще осталось, которых надо вычищать и сажать? Система сама порождает различных Куликбаевых, и сама страдает от них. На ровном месте из неоткуда они не берутся. Этот бизнесмен тоже теоретически мог найти чемодан с тротилом и прийти с ним в акимат, в облпрокуратуру, в облсуд, чтобы расправиться с оборотнями. В каждой структуре их много, скрытых и незаметных
Цитата: НурболаТТ от 04.05.2017 17:08:01
Сколько еще самоподжогов должно произойти, чтобы прокуратуры начали работать? Сколько самоподжогов еще будет, чтобы судебная система начала работать на Закон, чтобы прекратились кумовство, двойные стандарты, нарисованные показатели, укрывательство грубых процессуальных нарушений? Сколько самоподжогов надо, чтобы такие как Шарипов и Мами не становились председателями судов? Айнабеков - жертва системы, и он сам выбрал этот путь, когда шел участвовать в тендерах и шел на поводу всяких акиматовских оборотней. Сколько оборотней там еще осталось, которых надо вычищать и сажать? Система сама порождает различных Куликбаевых, и сама страдает от них. На ровном месте из неоткуда они не берутся. Этот бизнесмен тоже теоретически мог найти чемодан с тротилом и прийти с ним в акимат, в облпрокуратуру, в облсуд, чтобы расправиться с оборотнями. В каждой структуре их много, скрытых и незаметных
Сколько еще самоподжогов должно произойти, чтобы прокуратуры начали работать? Сколько самоподжогов еще будет, чтобы судебная система начала работать на Закон, чтобы прекратились кумовство, двойные стандарты, нарисованные показатели, укрывательство грубых процессуальных нарушений? Сколько самоподжогов надо, чтобы такие как Шарипов и Мами не становились председателями судов? Айнабеков - жертва системы, и он сам выбрал этот путь, когда шел участвовать в тендерах и шел на поводу всяких акиматовских оборотней. Сколько оборотней там еще осталось, которых надо вычищать и сажать? Система сама порождает различных Куликбаевых, и сама страдает от них. На ровном месте из неоткуда они не берутся. Этот бизнесмен тоже теоретически мог найти чемодан с тротилом и прийти с ним в акимат, в облпрокуратуру, в облсуд, чтобы расправиться с оборотнями. В каждой структуре их много, скрытых и незаметных
Не себя нужно сжигать, а вот этих самых оборотней. И чем больше, тем лучше. Тогда, возможно что нибудь и сдвинется. А так хоть все сгорим, им пофигу.