В Шымкенте на День Победы назначен автопробег!

Цитата: Экскаватор от

Это все конечно хорошо, но не лу Это все конечно хорошо, но не лу

Сорри, глюк..., Это все конечно хорошо, но не лучше ли было бы оказать реальную помощь хоть нескольким ветеранам? Может продукты?ремонт? И т.д. . А то больше на PR смахивает... Каждый автовладелец, кто хотел бы проехаться в колонне - мог бы хотя бы вместо денег потраченных на топливо и/или Георгиевские ленточки, наклейки на авто внести свою лепту и оказать реальную помощь, а не... И сделать все так, чтобы было анонимно и при этом не обидеть ветеранов. А лучше не только на 9 мая, а помогая регулярно весь год. Я так думаю...