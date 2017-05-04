В Шымкенте на День Победы назначен автопробег!

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einer 04 Мая 2017 в 18:36:47
Филиал ОО "ОСА" в городе Шымкенте при поддержке акимата г. Шымкента проводит автопробег посвященный дню победы! Автопробег будет 9 мая , место сбора парк «Наурыз» в 09:00 часов. Наличие флагов, наклеек и прочей атрибутики приветствуется! Кто сможет и захочет принять участие, огромная просьба писать в личку или на вацап, по форме: 1) Имя; 2) Марка и номер машины; 3) номер телефона. По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел:
8-701-752-17-79 Султан (whatsapp) и 8-702-297-71-98 (whatsapp) Денис Анатольевич.
Источник: http://oo-osa.org/2017/05/03/v-shymkente-na-den-pobedy-naznachen-avtoprobeg.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 04.05.2017 в 19:32:32 # 601098
Вот только парк "Наурыз"))) энто хде вообще А то столько парков поогораживали, даже не знаю о новых
Экскаватор 04.05.2017 в 19:40:27 # 601100
Экскаватор 04.05.2017 в 19:55:41 # 601101
Цитата: Экскаватор от 04.05.2017 19:40:27Сорри, глюк..., Это все конечно хорошо, но не лучше ли было бы оказать реальную помощь хоть нескольким ветеранам? Может продукты?
Это все конечно хорошо, но не лу
Это все конечно хорошо, но не лу
ремонт? И т.д. . А то больше на PR смахивает... Каждый автовладелец, кто хотел бы проехаться в колонне - мог бы хотя бы вместо денег потраченных на топливо и/или Георгиевские ленточки, наклейки на авто внести свою лепту и оказать реальную помощь, а не... И сделать все так, чтобы было анонимно и при этом не обидеть ветеранов. А лучше не только на 9 мая, а помогая регулярно весь год. Я так думаю...
alpha_portal 04.05.2017 в 20:12:51 # 601102
Цитата: Экскаватор от 04.05.2017 19:55:41
ремонт? И т.д. . А то больше на PR смахивает... Каждый автовладелец, кто хотел бы проехаться в колонне - мог бы хотя бы вместо денег потраченных на топливо и/или Георгиевские ленточки, наклейки на авто внести свою лепту и оказать реальную помощь, а не... И сделать все так, чтобы было анонимно и при этом не обидеть ветеранов. А лучше не только на 9 мая, а помогая регулярно весь год. Я так думаю...
Цитата: Экскаватор от 04.05.2017 19:40:27Сорри, глюк..., Это все конечно хорошо, но не лучше ли было бы оказать реальную помощь хоть нескольким ветеранам? Может продукты?
Это все конечно хорошо, но не лу
Это все конечно хорошо, но не лу
ремонт? И т.д. . А то больше на PR смахивает... Каждый автовладелец, кто хотел бы проехаться в колонне - мог бы хотя бы вместо денег потраченных на топливо и/или Георгиевские ленточки, наклейки на авто внести свою лепту и оказать реальную помощь, а не... И сделать все так, чтобы было анонимно и при этом не обидеть ветеранов. А лучше не только на 9 мая, а помогая регулярно весь год. Я так думаю...
Все остаемся дома и идем пешком в гости к ветеранам!
Парад же не для ветеранов (ну не только для них)! Парад для потомков, чтобы помнили! А помощь ветеранам - это повседневное занятие многих людей. И я лично знаю некоторых. Так, что не переживайте по этому поводу. Конечно, если нет другой информации. Если есть те ветераны, которым нужна помощь - нужно помочь! Если ты или я или кто-то другой знает об этом и не помогает - это плохо. Я думаю все знаю рядом живущих ветеранов и помогают.
Я, например помогаю. Не деньгами, а руками.
А автопробег отменять - мотивируя это такими заявлениями-совершенно не правильно. Парады в честь дня победы должны быть! И чем мощнее и громче они будут - тем сильнее это останется в памяти потомков!
Экскаватор 04.05.2017 в 20:40:00 # 601107
alpha_portal 04.05.2017 в 20:59:01 # 601112
Цитата: Экскаватор от 04.05.2017 20:40:00
Вот так и живем, вместо заводов и фабрик в основном строятся торгово-развлекательные центры... Я надеюсь, вы реально верите что автопробег поможет как ветеранам, так и останется в чей то памяти... Может тогда чтобы помнили организовывать встречи (или ещё что-нибудь) ветеранов с молодежью, школьниками и т.п.
Вот так и живем, вместо заводов и фабрик в основном строятся торгово-развлекательные центры... Я надеюсь, вы реально верите что автопробег поможет как ветеранам, так и останется в чей то памяти... Может тогда чтобы помнили организовывать встречи (или ещё что-нибудь) ветеранов с молодежью, школьниками и т.п.
Вот зачем Вы сюда такие камни кидаете? Какие развлекательные центры? Это автопробег екарный бабай!
Какие встречи? Организовывайте, кто Вам мешает?
Или просто захотелось плюнуть вслед, причем не заслужено?!
Вы сами что-нибудь организовали? Помогли кому-нибудь? Ответ совершенно не важен. У каждого на собственной совести: помогает он ветерану или нет.
Вот такие как Вы и отменяют потом шествия бессмертных полков и прочих парадов, посвященных Дню Победы! Потому что не верят. А мы верим и помним! И будем верить! Потому, как без веры в будущее и памяти о прошлом - мы никто!
Сидят ягу пьют наклейками о Победе торгуют. Все эти пробеги- понт галимый.
Цитата: КЕДЫ от 04.05.2017 21:42:14
Да голимый пиар и развлекуха все эти пробеги. Полгорода точек торгующими наклейками "Спасибо деду за победу" и подобной хуетой. Знаю даже где печатают и кто курирует это - "Патриот" аж нииабаццо)) Подъехал на днях посмотрел- две телки в удьтракоротких шортах и секач призывного возраста, но не служивший.
Сидят ягу пьют наклейками о Победе торгуют. Все эти пробеги- понт галимый.
Да голимый пиар и развлекуха все эти пробеги. Полгорода точек торгующими наклейками "Спасибо деду за победу" и подобной хуетой. Знаю даже где печатают и кто курирует это - "Патриот" аж нииабаццо)) Подъехал на днях посмотрел- две телки в удьтракоротких шортах и секач призывного возраста, но не служивший.
Сидят ягу пьют наклейками о Победе торгуют. Все эти пробеги- понт галимый.
Согласен с вами, что нельзя на Великой Памяти делать бизнес. И согласен тут же с alpha_portal, что мероприятия в поддержку памяти проводить нужно. Если мы выпустим это в свободное плавание, то забудутся все достижения СССР в ВОВ. Не России, не Казахстана, не Украины, не....., а именно СССР
Но еще раз повторюсь. Продавать символы Победы это кощунство. Хочешь помочь, раздавай бесплатно.