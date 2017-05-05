Педофила из ЮКО осудили на 14 лет

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едридмадрид 05 Мая 2017 в 09:33:12
Подсудимый Ернур Байбаков в содеянном признался, передает TVK. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, а также запретил в течение 10 лет заниматься деятельностью и работой, связанной с несовершеннолетними.
Преступление произошло 21 января 2017 года в селе Састюбе Тюлькубасского района. Байбаков заметил 15-летнюю девочку, возвращающуюся со школы. Он предложил ей познакомиться и погулять в парке, школьница согласилась.
После этого осужденный завел девочку в туалет и начал склонять ее к половой связи. От испуга школьница упала в обморок, но это не остановило насильника. Затем он проводил шокированную девочку домой и пригрозил расправой, если та кому-нибудь расскажет о случившемся. Несмотря на угрозу, школьница сообщила матери о произошедшем, после чего та обратилась в полицию.
ТК ТВК
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